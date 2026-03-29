今日のグジャラート・タイタンズ対ラジャスタン・ロイヤルズの試合の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送局、開始時間

GOALが、今日のグジャラート・タイタンズ対ラジャスタン・ロイヤルズの試合を視聴する方法に関する必要な情報をすべてお届けします。英語でのライブ配信はこちらでご覧いただけます。

試合プレビュー

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2026年4月4日、グジャラート・タイタンズ（GT）がラジャスタン・ロイヤルズ（RR）を迎え撃つ中、ナレンドラ・モディ・スタジアムでは大注目の対決が行われる準備が整っている。 今シーズン第9戦となるこの試合は、タイタンズにとってアーメダバードでの初ホームゲームとなるため、非常に重要な意味を持つ。両チームともリーダーシップ体制を一新し、先日の大型オークションで注目度の高い選手を獲得しており、「西部の戦い」は、リーグ屈指の安定感を持つ2つの現代的フランチャイズによる、戦術の妙を競い合う名勝負となることが期待される。

得点力抜群のシュブマン・ギルが率いるグジャラート・タイタンズは、継続性と爆発的なパワーを兼ね備えた戦力で今シーズンに臨む。2025年のオレンジキャップ獲得者サイ・スダルサンの残留に加え、ここで古巣と対戦することになる伝説のジョス・バトラーの加入により、リーグ屈指の強力なオープニングペアが誕生した。 アシシュ・ネーラがヘッドコーチを続投し、伝説のマシュー・ヘイデンがバッティングコーチとして加わったGTは、アーメダバードのコンディションに対する深い理解を活かし、ラシード・カーンとモハメド・シラジが率いる強力なボウリング陣で試合を支配することを狙う。

一方、ラジャスタン・ロイヤルズは、リヤン・パラグのキャプテンシーの下、大胆な新時代を迎えた。サンジュ・サムソンの退団を受け、ロイヤルズはクマー・サンガッカラが指揮を執るバランスの取れたチームを率いる任務を、この若きオールラウンダーに託した。RRの戦力は依然としてボウリングの要であり、ラヴィンドラ・ジャデジャの狡猾な投球とサム・カランのスイングを擁している。両者とも、中盤のオーバーで決定的な役割を果たすことを期待して獲得された大型補強選手だ。 ロイヤルズにとっての鍵は、GTのペース投手が放つ序盤の猛攻を乗り切り、中盤のフィニッシャーたちが世界最大のクリケットスタジアムである広大な外野を活かせるようにすることだ。

グジャラート・タイタンズ対ラジャスタン・ロイヤルズの試合開始時間

🏟️ 会場： ナレンドラ・モディ・スタジアム（アーメダバード） ⏰ 開始時間： 午後7時30分（インド標準時）

グジャラート・タイタンズ対ラジャスタン・ロイヤルズの今日の試合は、2026年4月4日午後7時30分（インド標準時）に開始されます。

🇬🇧 英国でIPL 2026を視聴する方法

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🇺🇸 米国・カナダでIPL 2026を視聴する方法

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🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を観戦する方法

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料金： 月額29.99ドル

月額29.99ドル 同時視聴数： 1画面

1画面 画質： ハイビジョン（最大1080p）

ハイビジョン（最大1080p） 主な機能：50種目以上のスポーツすべてにフルアクセス、SplitView（1つの画面で複数の試合を視聴可能）、契約期間の縛りなし。

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これは最上位プランで、ご家庭や最高の視聴体験を求める方を対象としています。

価格： 月額45.99ドル

月額45.99ドル 同時ストリーミング： 一度に2画面

一度に2画面 画質：4K Ultra HD （一部のコンテンツおよび対応デバイスにて）

（一部のコンテンツおよび対応デバイスにて） 主な特長：スタンダードプランの全機能に加え、4Kストリーミングと同時再生枠が1つ増えます。

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