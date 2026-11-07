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今日のインテルU-23対サレルニターナをライブで視聴：テレビ放送・ライブ配信はどこ？

Inter U23 対 サレルニターナ
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サレルニターナ
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インテルU23対サレルニターナのセリエC戦の視聴方法、キックオフ時間、両チームの情報

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セリエC - Game Week 13

インテルU23対サレルニターナはSky Sportで生中継され、NOWでライブ配信される。以下、試合を視聴できるチャンネルを紹介する。

セリエCのグループCで、インテルU23がサレルニターナをホームに迎える。シーズンの難しい時期に安定した結果を求める両チームの対戦だ。

インテルU23は前節、コゼンツァに0-1で敗れた。スカファテーゼに2-1で勝利するなど続いていた好調な流れが、この敗戦で途切れた。現在、ホームのインテルU23は9位につけている。

サレルニターナも似た状況にある。直近の試合ではサヴォイアと1-1で引き分けた。その前にはAZピチェルノに0-3で大敗し、勢いを止められていた。カンパニア州のチームはグループ12位につけている。

両チームはここ数週間、攻撃面で積極性を見せる一方、守備にも相手が突こうとする脆さを抱えている。順位を固めるための勝ち点を求める両者による、拮抗した試合が予想される。

以下、インテルU23対サレルニターナをテレビやライブ配信で視聴する方法を紹介する。

チーム情報

インテルU23については現在、負傷者、出場停止選手、予想スタメンに関する公式情報はない。キックオフ前の数時間に情報が更新される予定だ。

サレルニターナも同様で、チームの状態や欠場者について確認された情報はない。両チームのメンバーに関する最新情報は、試合直前に明らかになる。

直近の調子

INT

INT - 直近成績

GIU
0-4
MON
2-4
SOR
1-1
SCA
2-1
COS
1-0
得点（失点）
9/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
SAL

SAL - 直近成績

BAR
2-1
CAS
0-0
SCA
2-2
PIC
3-0
SAV
1-1
得点（失点）
5/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

インテルU23のセリエC直近5試合は2勝1分け2敗。直近ではコゼンツァに0-1で敗れ、その前にはスカファテーゼに2-1で勝利した。この5試合で8得点7失点を記録しており、ジュリアーノに4-0で快勝した試合が、チームの攻撃力を最も強く示している。

サレルニターナは直近5試合を1勝2分け1敗でこの一戦に臨む。前節はサヴォイアと1-1で引き分け、その前にはAZピチェルノに0-3で敗れた。対象となる5試合で4得点5失点を記録し、この間で最も良い結果はバーリに2-1で勝利した試合だ。

対戦成績

インテルU23とサレルニターナの過去の対戦データはない。両チームの直接対決に関する過去の情報は提供できない。

順位表

グループ。 C

#PFA+/-勝点直近成績
1
ポテンツァポテンツァPOT
129213217+1529
2
バリバリBAR
12642158+722
3
オーダスチェリニョーラオーダスチェリニョーラACE
126241911+820
4
ソレントソレントSOR
126241613+320
5
カターニャカターニャCAT
126152413+1119
6
モノポリモノポリMON
12543139+419
7
AZピチェルノASDAZピチェルノASDPIC
126062219+318
8
ScafateseScafateseSCA
124621816+218
9
Inter U23Inter U23INT
125252120+117
10
カゼルターナカゼルターナCAS
124531615+117
11
カヴェーゼカヴェーゼCAV
124352120+115
12
サレルニターナサレルニターナSAL
123631516-115
13
フォッジャフォッジャFOG
124351315-215
14
カザラーノカザラーノCAS
124351520-515
15
チームアルタムラチームアルタムラALT
124351117-615
16
ジュリアーノジュリアーノGIU
124171629-1313
17
BarlettaBarlettaBAR
122641316-312
18
SavoiaSavoiaSAV
122641318-512
19
コゼンツァコゼンツァCOS
122371023-139
20
クロトーネクロトーネCRO
121471220-81
昇格
昇格プレーオフ
降格プレーオフ
降格

セリエCのグループCでは、インテルU23が9位、サレルニターナが12位につけている。

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