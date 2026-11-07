いつも利用しているストリーミングサービスに、より安全にアクセスしたいですか？ あるいは、地域制限に遭う可能性がある別の国や地域から利用したいですか？ そんなときに役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

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信頼できるVPNサービスの提供事業者を選び、利用する端末（PC、スマートフォン、タブレット）にアプリをダウンロードします。 サーバーの場所を選ぶ。 試合が公式に放送・配信される国のVPNサーバーを選択します。

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放映権を持つスポーツ放送・配信事業者の公式サイトにアクセスするか、公式ストリーミングアプリを開きます。 ログインして配信を探す。 アカウントを作成するか、正規の放送・配信事業者のサービスにログインして、試合を視聴しましょう！

インテルU23対サレルニターナはSky Sportで生中継され、NOWでライブ配信される。以下、試合を視聴できるチャンネルを紹介する。

セリエCのグループCで、インテルU23がサレルニターナをホームに迎える。シーズンの難しい時期に安定した結果を求める両チームの対戦だ。

インテルU23は前節、コゼンツァに0-1で敗れた。スカファテーゼに2-1で勝利するなど続いていた好調な流れが、この敗戦で途切れた。現在、ホームのインテルU23は9位につけている。

サレルニターナも似た状況にある。直近の試合ではサヴォイアと1-1で引き分けた。その前にはAZピチェルノに0-3で大敗し、勢いを止められていた。カンパニア州のチームはグループ12位につけている。

両チームはここ数週間、攻撃面で積極性を見せる一方、守備にも相手が突こうとする脆さを抱えている。順位を固めるための勝ち点を求める両者による、拮抗した試合が予想される。

以下、インテルU23対サレルニターナをテレビやライブ配信で視聴する方法を紹介する。

チーム情報

インテルU23については現在、負傷者、出場停止選手、予想スタメンに関する公式情報はない。キックオフ前の数時間に情報が更新される予定だ。

サレルニターナも同様で、チームの状態や欠場者について確認された情報はない。両チームのメンバーに関する最新情報は、試合直前に明らかになる。

直近の調子

インテルU23のセリエC直近5試合は2勝1分け2敗。直近ではコゼンツァに0-1で敗れ、その前にはスカファテーゼに2-1で勝利した。この5試合で8得点7失点を記録しており、ジュリアーノに4-0で快勝した試合が、チームの攻撃力を最も強く示している。

サレルニターナは直近5試合を1勝2分け1敗でこの一戦に臨む。前節はサヴォイアと1-1で引き分け、その前にはAZピチェルノに0-3で敗れた。対象となる5試合で4得点5失点を記録し、この間で最も良い結果はバーリに2-1で勝利した試合だ。

対戦成績

インテルU23とサレルニターナの過去の対戦データはない。両チームの直接対決に関する過去の情報は提供できない。

順位表

セリエCのグループCでは、インテルU23が9位、サレルニターナが12位につけている。