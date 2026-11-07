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インテルU23対サレルニターナはSky Sportで生中継され、NOWでライブ配信される。以下、試合を視聴できるチャンネルを紹介する。
セリエCのグループCで、インテルU23がサレルニターナをホームに迎える。シーズンの難しい時期に安定した結果を求める両チームの対戦だ。
インテルU23は前節、コゼンツァに0-1で敗れた。スカファテーゼに2-1で勝利するなど続いていた好調な流れが、この敗戦で途切れた。現在、ホームのインテルU23は9位につけている。
サレルニターナも似た状況にある。直近の試合ではサヴォイアと1-1で引き分けた。その前にはAZピチェルノに0-3で大敗し、勢いを止められていた。カンパニア州のチームはグループ12位につけている。
両チームはここ数週間、攻撃面で積極性を見せる一方、守備にも相手が突こうとする脆さを抱えている。順位を固めるための勝ち点を求める両者による、拮抗した試合が予想される。
以下、インテルU23対サレルニターナをテレビやライブ配信で視聴する方法を紹介する。
チーム情報
インテルU23については現在、負傷者、出場停止選手、予想スタメンに関する公式情報はない。キックオフ前の数時間に情報が更新される予定だ。
サレルニターナも同様で、チームの状態や欠場者について確認された情報はない。両チームのメンバーに関する最新情報は、試合直前に明らかになる。
直近の調子
インテルU23のセリエC直近5試合は2勝1分け2敗。直近ではコゼンツァに0-1で敗れ、その前にはスカファテーゼに2-1で勝利した。この5試合で8得点7失点を記録しており、ジュリアーノに4-0で快勝した試合が、チームの攻撃力を最も強く示している。
サレルニターナは直近5試合を1勝2分け1敗でこの一戦に臨む。前節はサヴォイアと1-1で引き分け、その前にはAZピチェルノに0-3で敗れた。対象となる5試合で4得点5失点を記録し、この間で最も良い結果はバーリに2-1で勝利した試合だ。
対戦成績
インテルU23とサレルニターナの過去の対戦データはない。両チームの直接対決に関する過去の情報は提供できない。
順位表
グループ。 C
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|12
|9
|2
|1
|32
|17
|+15
|29
勝
分
勝
勝
勝
|2
|12
|6
|4
|2
|15
|8
|+7
|22
分
分
分
勝
負
|3
|12
|6
|2
|4
|19
|11
|+8
|20
勝
負
勝
勝
分
|4
|12
|6
|2
|4
|16
|13
|+3
|20
負
分
分
負
勝
|5
|12
|6
|1
|5
|24
|13
|+11
|19
負
勝
負
勝
勝
|6
|12
|5
|4
|3
|13
|9
|+4
|19
分
勝
勝
負
分
|7
|12
|6
|0
|6
|22
|19
|+3
|18
勝
勝
負
負
負
|8
|12
|4
|6
|2
|18
|16
|+2
|18
分
負
勝
分
勝
|9
|12
|5
|2
|5
|21
|20
|+1
|17
負
勝
分
負
勝
|10
|12
|4
|5
|3
|16
|15
|+1
|17
負
分
分
勝
負
|11
|12
|4
|3
|5
|21
|20
|+1
|15
負
負
勝
分
勝
|12
|12
|3
|6
|3
|15
|16
|-1
|15
分
負
分
分
勝
|13
|12
|4
|3
|5
|13
|15
|-2
|15
分
勝
負
負
勝
|14
|12
|4
|3
|5
|15
|20
|-5
|15
分
勝
負
分
負
|15
|12
|4
|3
|5
|11
|17
|-6
|15
勝
分
勝
負
分
|16
|12
|4
|1
|7
|16
|29
|-13
|13
勝
負
勝
負
負
|17
|12
|2
|6
|4
|13
|16
|-3
|12
分
負
勝
分
負
|18
|12
|2
|6
|4
|13
|18
|-5
|12
分
分
負
勝
分
|19
|12
|2
|3
|7
|10
|23
|-13
|9
勝
分
負
勝
負
|20
|12
|1
|4
|7
|12
|20
|-8
|1
負
負
分
負
負
セリエCのグループCでは、インテルU23が9位、サレルニターナが12位につけている。