「W杯以降、やり取りはありませんでした。今のところ、それがどこまで必要なのかは分かりませんし、今後見極めて決めたいと思っています。私はユリアン・ナーゲルスマンを心から尊敬しています。あの『まだ』という日のことは、私の人生でも良くない日の一つでした。あれは避けたかったですね」と、クロップは金曜日にフランクフルトで行われたドイツ代表監督としての就任会見で語った。

59歳のクロップは続けてこう説明した。「私は謝罪し、彼はそれを受け入れてくれました。その後、彼は私に誕生日のお祝いまで言ってくれました。ちょうどその誕生日もW杯の期間中だったんです。そこにわだかまりは何もないと思います。彼の幸運を願うばかりです。いつかそういう時が来れば、もう一度彼と話すつもりです。でも今日は、おそらくユリアンにとっても、この章が終わり、前に進める良い日なのでしょう。彼にはそのための多くの可能性があると、私は確信しています」

W杯でのキュラソー戦は7-1の快勝に終わったが、その試合後、クロップはマイクの前で言葉を発した。この発言の時点で、ナーゲルスマンとの公式インタビューはすでに終了していた。かつて数々の成功を収めた指揮官はこの場を利用し、誤解を解き、代表チームのトップにいる人物へ明確に語りかけた。

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ユルゲン・クロップはユリアン・ナーゲルスマンについて何を語ったのか？

「その時間はまだ取るべきです。チームについてこれだけ話してきたのだから、トーマスと私は非公式ながらチームの一員だと感じています。私たちは皆さんの味方です」と、クロップは強調した。格下相手との初戦勝利を受けた当時、クロップは持ち上がっていた騒動を懸命に沈静化しようとしていた。一方のナーゲルスマン本人は、相手の公の発言を黙って受け止めていた。

「今年の自分にとっての禁句はもう見つかりました。それが『まだ』です。自分で自分を殴りたくなるような言葉でしたが、もう遅かったし、私はテレビに出ていました。軽い調子で口をついて出ただけで、何の意味もありませんでした。私はあさって59歳になりますが、それでもまだ愚かですね」と、自嘲気味に語った。

騒動の引き金となったのは、W杯開幕戦での一場面だった。クロップは中継の中で、MagentaTVのテレビ解説者として出演していた。

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ユルゲン・クロップとユリアン・ナーゲルスマンを巡る「まだ」騒動

ドイツ代表のスタメンに触れながら、彼は皮肉っぽくこう口にした。「幸いにも、ユリアン・ナーゲルスマンがチームのスタメンを決めている――まだ。まだね」すると、解説で共演していたトーマス・ミュラーはすぐさま、この含みのある言葉に切り返した。「クロッポ、まだ6月だよ！ 君はもう9月にいるじゃないか」

さらなる憶測を防ぐため、生まれがシュトゥットガルトのクロップは番組の最後にあらためて自身の意図を明確にした。「私たちは完全に皆さんの味方です。私たちから、流れを乱すようなことは何一つありません」と語った。