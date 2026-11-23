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流出文書によると、ジャンニ・インファンティーノ会長が断念したワールドカップの権益売却計画では、FIFAの商業権を最長96年間にわたり新たな営利企業に譲渡する予定だった。ジョシュア・クシュナー氏のスライブ・キャピタルが主導したこの計画には、経営陣向けの巨額の報酬枠や株式上場の選択肢も含まれていたが、FIFAはインファンティーノ会長が利益を得ることはなかったと主張している。

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文書が明かす、W杯の商業権を96年間譲渡する計画

インファンティーノ会長が進めていた「FIFA Forward Enterprise（FFE）」計画では、FIFA主催大会の商業権を最長96年間、新会社に譲渡する予定だった。 『ガーディアン』が確認した文書によると、2026年ワールドカップ決勝の数日前に作成された7月17日付のFIFA内部のリスク評価書には、取引の規模が明記されていた。

評価書には「この取引では、FIFAが営利目的の子会社を設立し、FIFA主催大会のすべての商業権を同社に移管して、今後96年間にわたり商業利用することになる」と記されていた。契約は12年ごとのライセンス期間を更新しながら続く予定だった。

経営陣への報酬枠、違約金、株式上場の可能性

計画を主導したのは、ジョシュア・クシュナー氏が設立したスライブ・キャピタルだ。ジョシュア氏の兄弟であるジャレッド氏は、ドナルド・トランプ氏の娘婿に当たる。取引条件をまとめた文書では、FFE株式の最大5％が経営陣向けの報酬枠に充てられていた。当初の評価額200億ドルから10億ドル上昇するごとに、最大5000万ドルが支払われる可能性があった。

また、FIFAが契約に違反した場合、スライブ・キャピタルには2億5000万ドルの違約金を受け取る権利があった。 『タイムズ』は、設立から8年後には、インファンティーノ会長を議長とする取締役会が株式上場を進めることも可能だったと報じた。

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FIFAはインファンティーノ会長の利益を否定

リスク評価書によると、FIFAの財務部門は「取引条件を直接知らされていなかった」。UEFAがボイコットを示唆した後、インファンティーノ会長は8月1日に計画を取り下げた。ただしFIFAは、会長が利益を得る立場にはなかったと主張している。

FIFAの広報担当者は「誤解のないように言えば、検討されていた経営陣向けインセンティブ制度はFFEの経営陣だけを対象とするもので、FIFAの役員が加わることはできなかった。この種の組織形態の提案では通常のことだ」と説明。「FIFAの幹部は取締役会で中心的な役割を担うだけで、それによって追加の報酬が発生することはなかった」と述べた。

新たな追及の中でも、インファンティーノ会長が有力

FIFAは評議会メンバーにチューリッヒでの文書閲覧を呼びかける一方、UEFAは米国の裁判所を通じて文書の入手を求めている。来年3月にラバトで行われる選挙では、 UEFAの支持を受けるフィリップ・ディアロ氏がFIFA会長選に挑む ものの、インファンティーノ会長が4期目を勝ち取る有力候補であり続けている。