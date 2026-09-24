「観客がボールを外に出すことを期待するのは、今後100年たっても誤解のままだろう」と、クロップはRTLに語った。発端となったのは、オランダのセンターフォワード、ブライアン・ブロビーが痛めて倒れ込んだ場面だ。だがドイツはプレーを続行し、オランダが数的不利の状況にあってもボールを外へ出すことはしなかった。すると最終的に、この場面は32分のフェリックス・ヌメチャによる1-0のゴールにつながった。

「選手たちは基本的にプレーを続けるよう求められている」とクロップは説明し、主将ヨシュア・キミッヒらが徹底してプレーを続けたのは決してフェアプレー不足ではなかったと強調した。一方で相手ベンチの新ボンズコーチ、シャビは、この件についてDFBイレブンの対応を「賢さとフェアプレー不足の混ざったもの」と見ていた。

さらに彼は、同じスペイン出身の主審アレハンドロ・ホセ・エルナンデス・エルナンデスにも矛先を向けた。「審判はすでに口元に笛を持っていて、それで何人かのうちの選手はプレーをやめてしまった」とシャビは批判。ただ同時に「とはいえ、大したことではなかった」とも強調した。

元オランダ代表のラファエル・ファン・デル・ファールトはこの件をより厳しく捉え、テレビ局NOSでドイツがプレーを続けたことを「スポーツマンらしくない」と表現した。一方のキミッヒは冷静に「自分たちは完全に正当な形でプレーを続けた」と整理した。試合を止めるかどうかは審判の役割だったとし、バイエルンのスターは「自分は笛の音を聞いていない」と語った。

また、オランダ主将フィルジル・ファン・ダイクから、ドイツがプレーを続けたことは恥だと非難されたことに対しても、キミッヒはきっぱりと反論した。「彼のあれは熟慮された答えではないと思う」

DFBチーム：カイ・ハヴァーツとジャマル・ムシアラの状況は？

ヌメチャの先制点の直前、クロップは太もも裏に違和感を訴えたカイ・ハヴァーツという大物選手を、予定より早くピッチから下げなければならなかった。本来は先発予定だったジャマル・ムシアラも、ウォーミングアップ中に筋肉系の問題が出たため、そもそも出場できなかった。「2人ともMRIを受けている。できれば今夜中に診断結果を知りたい」と、新指揮官は試合後に2人の負傷者について語り、日曜の次戦ギリシャ戦でこのコンビを再び起用できる可能性には懐疑的だった。「深刻なものでないことを願っている。おそらく我々にとっては外れることになるだろうが、その後はできるだけ早くまたプレーできるようになってほしい」

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ドイツのわずかなリードは終了間際まで続いたが、後半アディショナルタイムにオランダはコーディ・ガクポのゴールでついに値千金の同点弾を奪った。途中出場のルーベン・ファン・ボメルは、元バイエルンのスター、マルク・ファン・ボメルの息子だが、この場面では見事なアウトサイドキックのクロスで見応えあるアシストを記録した。「小さなファン・ボメルに、どこでそんなものを身につけたんだと聞いたよ」とクロップは明かし、父親に向けて冗談も飛ばした。「父親譲りではないな。アウトサイドは母親譲りに違いない」

なぜオランダのフィルジル・ファン・ダイクのゴールは取り消されたのか？

一方で、DFBイレブンの先制点に加えて、とりわけもうひとつの場面も物議を醸した。試合開始から15分足らず、守備の要ファン・ダイクがCKからヘディングでオランダに先制点をもたらしたかに見えた。しかしVAR介入の末、この得点は取り消しに。オランダのアタッカー、ブロビーがドイツGKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの飛び出しを、ゴールエリア内で不当に妨げたと主審が判断したためだった。厳しい判定だった。

「これはまったくもって恥だ」とファン・デル・ファールトはまくし立てた。「信じられない。ブロビーはほとんど何もしていない。接触は当然あっていい。GKは何をしてもいいわけじゃない。単純にGKのプレーが非常に弱かっただけだ」と語った。一方、クロップは異なる見解を示し、ブロビーの並外れた屈強さに言及した。「彼はほとんど四角いくらいで、マルクには通り抜けるチャンスがない。素晴らしいCKだけど、ファウルだ。今はこういう形で笛を吹かなければならない」とクロップは述べ、GKが少し前のW杯でもゴールエリア内で再びより強く保護されていた点に触れた。

クロップ体制初陣を競技面でどう位置づけるかについて、センターバックのヨナタン・ターはこう語った。「もちろん勝ちたかったし、両チームにチャンスがあった。でも1-0でリードしていたなら、そのまま締めくくりたいものだ。自分たちは良い第一歩を踏み出した。試合はものすごくインテンシティーが高かった。すべてが完璧だったわけではないが、それが重要だったわけじゃない。自分たちはピッチで違う顔を見せ始めたい。そして今日はその第一歩だった」。またターは、代表デビューを果たしたSCフライブルクの右サイドバック、フィリップ・トロイを特に称賛した。「ピッポを取り上げたいね。あれだけタッチライン際を上下動していたのは信じられないほどだった。初代表戦として本当に素晴らしかった」と話した。

日曜日、ドイツはネーションズリーグ2026-27シーズン第2節でギリシャと対戦し、アウクスブルクでクロップは代表監督としてホーム初戦を迎える。「守備と前から行くこと、どう相手にプレッシャーをかけるかにかなり重点が置かれていた」と、クロップの下での最初のトレーニングについてキミッヒは語った。「ボールを持っていない時のある程度の基本的な秩序を見つけることがテーマだった。それが、ボールを持った時にも自分たちが改善していくための土台になる」