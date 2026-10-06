『Marca』の報道によると、この“白い巨人”のレジェンドはヘタフェへの移籍に近づいており、スペイン代表の欧州王者獲得に向けてクラブは全力を注いでいるという。交渉はすでにかなり進展しているとされる。

ただし、カルバハルがレアルのリーグ内ライバルと契約を結ぶ前に、スペイン・ラ・リーガの財務管理機関が、11位のヘタフェの給与体系を踏まえて承認を出す必要がある。というのも、ヘタフェの給与上限はレアルより大幅に低いからだ。

直近ではCalciomercatoが報じたところによると、カルバハルはアレクシス・サーレマーケルスとペルビス・エストゥピニャンの痛手となる長期離脱を受け、ACミランでも候補に挙がっていたという。ただし、ロッソネリはラファエル・ゲレイロにも関心を示しているとされる。ゲレイロは6月30日をもってバイエルンの契約が満了しており、それに伴って現在はフリーの身だ。

ダニ・カルバハル、レアル・マドリーで“プレーするレジェンド”に その一方で不運にも見舞われる

カルバハルは20年以上にわたって愛するクラブ、レアル・マドリーでプレーし、その間にトップチームで公式戦451試合に出場した（14得点、66アシスト）。1シーズンだけはブンデスリーガのレバークーゼンで過ごしたが、その後レアルが買い戻し条項を行使し、カルバハルを呼び戻した。復帰後は“白い巨人”の一員として、チャンピオンズリーグ6回、スペインリーグ4回、コパ・デル・レイ2回などのタイトルを獲得した。

ただ、2024年にドイツで開催されたEURO制覇の後も、カルバハルには負傷の不運がつきまとった。EURO後の10月に負った重い前十字じん帯損傷に続き、その後も何度も setbacks に見舞われた。昨季はレアルで公式戦18試合を欠場し、さらにシーズン終盤直前には足にヘアラインクラックも負った。 そのため、W杯のメンバーにも再び招集されなかった。

その後、34歳のベテランを巡る話題は落ち着いていた。だが、それも間もなく変わるかもしれない。もしカルバハルが実際にヘタフェへ加入すれば、年末年始の頃にはレアルとの大きな再会が待っていることになる。来週末には、このマドリードのクラブが、いまだ無敗のバルセロナの本拠地に乗り込む。カルバハルにとって、この一戦もまた間違いなく特別な魅力を持つはずだ。

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