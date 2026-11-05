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アーセナルのGKダビド・ラヤは、水曜夜に敵地でスラヴィア・プラハを2-1で下し、チャンピオンズリーグで勝利を収めたものの、チームは後半の戦いぶりを改善しなければならないと認めた。前半にノニ・マドゥエケとヴィクトル・ギェケレシュがゴールを挙げ、アーセナルが試合を優位に進めたが、フォルトゥナ・アレナではホームのチェコ勢が終盤に反撃した。

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スペイン人GK、さらなる試合の支配を要求

ラヤは第4節、チェコの首都でのアディショナルタイム5分間をしのいだ後、チームメートに気を緩める余裕はないと警告した。一方、攻撃陣では28歳のスウェーデン人ストライカー、ギェケレシュが今季6度目の先発でチャンスをつかんだ。ベン・ホワイト、ピエロ・インカピエ、マルティン・スビメンディ、ミケル・メリーノ、エベレチ・エゼとともに、先発の変更6人の一人に名を連ねていた。前半9分にマドゥエケの先制点をお膳立てし、トマーシュ・ホレシュのシュートが枠を外れる場面を見届けた後、38分にはメリーノとの連係からシュートを放ち、ファーポストに当ててゴールを決めた。

不用意なボールロストで後半は劣勢に

ギェケレシュにとって、1月のカイラト・アルマトイ戦以来となるチャンピオンズリーグでの流れの中からの得点だった。今季これまでの唯一の得点は、フリートウッドに敗れたカラバオカップで記録していた。その試合では10代のマックス・ダウマンが退場処分を受けたが、水曜日には終盤から途中出場した。ホームチームのGKナザール・ドムチャクは、デクラン・ライスと負傷から復帰したフリストス・ツォリスが絡んだ連係の後にマドゥエケのシュートを阻むなど、何度もセーブを見せた。それでもスラヴィアは後半に17本のシュートを記録した。

試合後、TNT Sportsに対し、ラヤは対照的な前後半をこう振り返った。「前半は本当に良いプレーができた。試合を通して主導権を握り、多くのチャンスをつくった。あと数点取れたと思う。後半はまったく違った。特に相手が変わった。相手はギアを上げてきた。僕たちは少し驚かされ、非常に苦しい展開にされた。そこから学ばなければならない。勝てたのはうれしいが、今後に向けて改善すべきことは多い」

後半に何が変わったのかについては、こう付け加えた。「相手は少し高い位置から、より強度を上げてプレスをかけ始めた。僕たちはボールを失いすぎた。特にアタッキングサードでのロストが多く、そのため自分たちのゴールに向かって走って戻ることになった。そうした局面をうまくコントロールして主導権を握り、ボールを保持して3点目、4点目、5点目を狙わなければならない」

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好セーブで貴重な勝利を守る

ガブリエウ・マガリャンイスが途中出場のアンジュ・エンゲサンのヘディングをゴールライン上でクリアし、VARはメリーノとヴィクトル・ノヴァクの接触を偶発的な頭同士の衝突と判断した。その後、ラヤはオスカル・クビアクのヘディングを弾いてポストに当てたが、続いてノヴァクが90分、ダヴィド・ユラセクのクロスから得点した。

2-0の場面でのセーブを振り返り、ラヤはこう締めくくった。「本当に際どかった。前回のバイエルン戦でのセーブとよく似ていた。ああいう形でチームを助けられてうれしい。僕はできる限り自分の仕事を果たし、無失点に抑えようとしているだけだ。それが多くの試合に勝つ助けになると分かっているからね」

プレミアリーグ首位チーム、ハルをホームに迎える

勝ち点3を獲得したイングランド王者は、4試合で勝ち点10とし、チャンピオンズリーグの順位表で3位に浮上した。先週末にリヴァプールを1-0で下し、プラハでも勝利を収めたミケル・アルテタ率いるプレミアリーグ首位チームは、11月の代表ウィークを前に再び国内での戦いに目を向ける。アーセナルは11月7日（土）、プレミアリーグ第10節でハル・シティを北ロンドンに迎える。