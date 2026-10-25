「今後に向けて学ぶべきことだ」シャビ・アロンソ、トッテナム戦でレッドカードを受けたチェルシーのコール・パーマーと重要な話し合いを行ったと明かす

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スタンフォード・ブリッジで規律が崩壊

土曜日のチェルシーは、ライバルのトッテナムに敗れただけでなく、パーマーも退場となり、散々な午後を過ごした。かつてマンチェスター・シティに所属したパーマーは、慌ただしい10分間に、まずマテウス・フェルナンデスとのいざこざで、続いてコナー・ギャラガーへのチャレンジでイエローカードを受けた。マイク・ペンダースのオウンゴールとマティス・テルの単独突破からのゴールで、チェルシーはすでに苦しい状況にあった。パーマーの退場によって、さらに数的不利を強いられた。

就任後、チームの規律はおおむね保たれていただけに、アロンソは試合の重要な局面で10人になったことへの苛立ちを示した。パーマーへの退場処分は妥当だったかと問われ、アロンソは「間違いなく。私はまだ見ていないが、妥当だったと聞いている」と答えた。「今まで（今季）レッドカードは一枚も受けていなかったと思うし、それを続けなければならない。難しい局面に対処するには、そうした成熟度が必要だからだ。0-1になった時点でも、おそらくまだ15～20分は残っていたのだから、試合を続けていかなければならなかった。コールと話すには、まずあのプレーを確認する必要がある。ただ、今後に向けて間違いなく学ぶべきことだ」

アロンソ、チームにさらなる成熟を要求

チェルシーの指揮官は、主要タイトルを争うためには選手たちがもっと感情をコントロールしなければならないと強調した。チームには早い時間帯に警告を受ける危険性について、特に緊張が高まる激しい試合では注意するよう伝えていたという。アロンソは、厳しいプレミアリーグの日程を戦うなかで、今回の出来事は選手個人にとってもチーム全体にとっても重要な教訓になると考えている。

「取り組み、改善していかなければならない。こうしたことについては（金曜日に）話したと思う。あのような状況では、最初のイエローカード１枚が決定的になり得ると理解しなければならない。今回見たように、これはチームとしても選手個人としても成熟していく過程なのだ」と付け加えた。

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ロジャーズとパーマーを巡る議論

振る舞いが注目を集めたチェルシーの選手は、パーマーだけではなかった。相手チームの監督ロベルト・デ・ゼルビは、パーマーが最初にフェルナンデスに仕掛けたチャレンジは一発退場に値した可能性があると指摘。一方、解説者のギャリー・ネヴィルは、モーガン・ロジャーズがピッチに残れたのは幸運だったと主張した。ロジャーズは、以前のエヴァートン戦でも２枚目の警告を免れたことで、最近その振る舞いが注視されている。チェルシーのピッチ上での規律不足を巡る見方は強まりつつある。

こうした出来事を受け、チェルシーは試合で主導権を握ろうとするあまり、攻撃的になりすぎているのではないかという議論も広がっている。ファンは選手たちの情熱を評価しているが、出場停止で主力を失う余裕はクラブにはない。

今後の試合に向けて選手起用が課題に

チェルシーにとって当面の影響は、次のカラバオカップ、アンフィールドで行われるリヴァプールとのベスト16の一戦で、中心選手を欠くことだ。国内での出場停止処分は全大会に適用されるため、パーマーは水曜日の夜の試合を欠場する。これによりアロンソは、かつて所属したクラブとの重要なカップ戦で、チーム屈指のチャンスメーカーを起用できない。ただし、パーマーはプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッド戦で復帰できる。