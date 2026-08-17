サントスは敵地でヴァスコ・ダ・ガマを3-0で下し、貴重な勝利を収めた。ブラジル全国選手権第23節でのこの一戦で、チームは残り20分間に試合をひっくり返し、降格圏を脱出。キャプテンのネイマールにとって特別な夜となった。

スペイン紙「マルカ」によると、ネイマールはフル出場し、近ごろの身体的な問題を抱えながらも力強いプレーを見せ、サントスの3ゴールのうち2得点に絡み、危険地帯からの脱出を懸けた争いの中でチームを極めて重要な勝利へと導いた。

サントスは68分まで待たなければならなかったが、ガブリエル・バルボーザ（ガビゴウ）が先制点を挙げ、その後77分にウィリアン・アラウが2点目を追加。さらに4分後、ネイマールの強烈なシュートのこぼれ球をヴァスコのGKレオ・ジャルジンが処理しきれなかったところを突き、ルアン・ペレスが3点目を決めて締めくくった。

2点目にはネイマールが絡んでおり、彼のクロスをジャルジンがクリアし損ね、ボールがウィリアン・アラウに渡ってネットを揺らした。その後、このブラジルの至宝は81分に強烈なフリーキックを蹴り、GKがまずいかたちで対応したことでボールがルアン・ペレスの元へと転がり、彼がゴールに流し込んだ。

一方、ヴァスコ・ダ・ガマはサン・ジャヌアリオ・スタジアムで悲惨な一夜を過ごした。終盤に完全に崩壊し、試合終了後にはGKレオ・ジャルジンに対して観客からブーイングが浴びせられた。

サントスは勝ち点を23試合で25に伸ばし、この節の残り試合の結果を待つかたちで一時的に降格圏を脱出した。チームはブラジル杯でベスト8に進出し、コパ・スダメリカーナのラウンド16第1戦でエクアドルのマカラに勝利するなど、競技面で好調な時期を続けている。

ネイマールの夜には特別な出来事もあった。彼は、ブラジル全国選手権における時間稼ぎ対策の新ルールの一つが適用された、最初の目立った“犠牲者”となったのだ。このルールは今週の試合で初めて施行された。

サントスのGKガブリエル・ブラザンがピッチ上で治療を受けた際、主審はこの出来事を時間稼ぎの手法に該当すると判断し、チームのキャプテンであるネイマールに対し、試合に復帰させる前に1分間ピッチの外へ出るよう命じる処分を下した。

この新ルールでは、ゴールキーパーの負傷によりプレーが中断された場合、監督はピッチから退く選手を指定しなければならず、その選手はプレー再開後、少なくとも1分間はピッチの外にとどまる必要がある、と定められている。

そして、医療スタッフの入場が許可されてから10秒以内に監督が選手を指定しない場合、自動的にチームのキャプテンがピッチを離れることになる。

このルールには特定の例外も含まれており、その中には、フリーキックと即時の手当てを要する反則の結果としてゴールキーパーが負傷した場合、ゴールキーパーとフィールドの選手が衝突し、両者の治療が必要となった場合、加えてゴールキーパーが出血しているケースがある。