「速報：ニューカッスル・ユナイテッドがクラブロゴのタツノオトシゴを5000万ポンドで売却」――このイングランドのXアカウントによる小さなジョークは、ここ数日でバイラルになった。アンソニー・ゴードン、サンドロ・トナーリ、ブルーノ・ギマランイスに続き、ニューカッスルはついにタツノオトシゴまで売ることになったというわけだ。AIで加工されたロゴからは、あの2頭の象徴的な動物が消え、代わりに「Newcastle Departed」の文字が入った。その姿は、引き抜かれたスカッドと、世界一裕福なクラブに起きた大きな方針転換を象徴している。

2021年10月、サウジアラビアの政府系ファンドPIFがニューカッスル・ユナイテッドの株式80％を取得した。原油販売による莫大な収入を背景に膨れ上がったPIFは、世界最大級のファンドの1つだ。少なくとも理論上、マグパイズはそれ以降、世界のあらゆるサッカークラブの中でも最大の資金力を持つことになった。チャンピオンズリーグ優勝を真剣に狙う存在へと成長するのは時間の問題に思われた。かつてのロマン・アブラモヴィッチ時代のチェルシーや、アブダビ王家のマンチェスター・シティのように。

新オーナー体制で迎えた最初の3回の移籍期間で、ニューカッスルは目立った売却収入もないまま、新戦力獲得に合計約3億2000万ユーロを投じた。金がゴールを生み、結果はすぐに出た。成功を収めた指揮官エディ・ハウは、2022-23シーズンにニューカッスルを4位へ導き、クラブを20年ぶりにチャンピオンズリーグへ返り咲かせた。

高額な新戦力補強を次々と進めた結果、2025年にはリーグカップ制覇を成し遂げた。これは70年ぶりのタイトルであり、さらに再び欧州最高峰の舞台への出場権も手にした。昨夏にはアレクサンダー・イサクが初めて高額な移籍金を残してクラブを去る主力となったが、その一方でニューカッスルは約2億8000万ユーロを投じ、クラブの移籍金記録を同時に更新した。とりわけドイツ代表のニック・ヴォルテマーデとマリック・ティアウ、そしてアンソニー・エランガが加わった。2025年末、CEOのデイビッド・ホプキンソンはこう豪語していた。「2030年までに、このクラブが世界最高のクラブかどうかを議論する段階に入っていると私は見ている」

ニューカッスル・ユナイテッドと新たな移籍市場戦略

だが今回は、高額補強が機能しなかった。チーム全体のバランスは悪く見え、ハウへの批判は増していった。タイトル争いを演じるどころか、ニューカッスルはプレミアリーグ中位へと沈み、チャンピオンズリーグではバルセロナに粉砕された。かなり意外だったのは、怒りの大型補強に打って出るのではなく、大放出が始まったことだ。

ゲームメーカーのサンドロ・トナーリは1億800万ユーロでトッテナム・ホットスパーへ、左ウイングのアンソニー・ゴードンは8000万ユーロでバルセロナへ移籍した。キャプテンのブルーノ・ギマランイスも、8750万ユーロのアーセナル移籍が目前に迫っている。左サイドバックのルイス・ホールも続く可能性があり、7000万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ移る話が浮上している。売却された主力たちの後釜として期待されているのは、主に若く、伸びしろがあり、経験の浅いタレントたちだ。チェコ人GKルカーシュ・ホルニチェック（24歳、移籍金3000万ユーロ）に加え、ニューカッスルはU-21の選手4人に総額1億3000万ユーロを投じた。最も高額だったのは、ホッフェンハイムから5000万ユーロで加入したバズマナ・トゥーレだ。

こうした実験が成功する可能性はある。たとえば直近では、RBライプツィヒがヤン・ディオマンデでそれを証明した。プレミアリーグではブライトン＆ホーヴ・アルビオンやブレントフォードが何年も前から証明しており、ブンデスリーガではボルシア・ドルトムントがそうだ。 Sky UKによれば、BVBは現在、ニューカッスル内部で具体的な手本として見なされているという。ただし、こうした実験には大きなリスクが伴う。とりわけ同時に数多く行われ、しかも周囲に成熟したチーム構造が欠け、クラブ自体は本来「世界最高」を目指している場合はなおさらだ。

移籍市場でのこうした流れへの苛立ちもあったのか、長年チームを率いてきたエディ・ハウが先週、驚きの辞任を選んだ。ニューカッスルは彼とともに、実績ある安定装置を失った。後任はマティアス・ヤイスレ。38歳のドイツ人指揮官は、RBザルツブルクですでに若手育成の手腕を示している。この新路線を踏まえれば、彼の招聘は筋が通っており、さらに組織面から見ても自然な人選だった。というのもヤイスレは、ニューカッスルと同じくPIFの傘下にあるサウジアラビアの強豪アル・アハリからやって来たからだ。

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CEOデイビッド・ホプキンソンが「ニューカッスル2.0」を宣言

では、なぜそもそも戦略転換が必要だったのか。まず挙げられるのは、いまや実際に効力を持つようになったプレミアリーグの財務規則（Profit and Sustainability Rules）とUEFAのファイナンシャル・フェアプレーだ。アブラモヴィッチ時代のチェルシーやアブダビ時代のシティの初期とは異なり、新オーナーは今や自らの莫大な富を好きなようには使えない。ニューカッスルの場合、オーナー側にそもそも財政的限界まで踏み込む意思がまだあるのかという問題も同時に浮かぶ。中東の緊迫した政治情勢はサウジアラビアにも影響している。PIFは4月になって初めて、高額資金を投じるゴルフリーグLIVへの関与を驚きとともに打ち切った。

1年も前には2030年ビジョンを大々的に語っていたニューカッスルCEOのホプキンソンは、サウジ支配の最初の5年を今では「ニューカッスル1.0」と表現し、こう語っている。「素晴らしい時間だったが、我々は身の丈以上の暮らしをしていた。いずれはクレジットカードの請求書を払わなければならない」 そして、その「いずれ」が今だ。

「我々は持続可能な形で前進している」とホプキンソンは言う。「我々は現実に適応している。だが、ここから大きく前に跳び、安定して勝てるポジションへ到達する。ニューカッスル2.0は若く、ハングリーで、野心的で、容赦ないものになる」

ちなみにニューカッスルは、注目度の高いタレント獲得ではこれまで断りも受けてきた。ヨハン・マンザンビはSCフライブルクとの合意がありながら、アストン・ヴィラ移籍を選択。ビクトル・ムニョスはリバプール行きを優先した。ルーカス・ベリヴァルはトッテナム・ホットスパーに残留する可能性が高そうだ。チャンピオンズリーグ、あるいは他のいかなる国際大会にも出場できない見通しは、人員流出や新たな財政現実と同じくらい抑止力になっている。一方でクラブ周辺では、かつての熱狂は不透明感へと変わっている。

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ニューカッスル・ユナイテッド、楽観と残留争いへの不安のはざまで

「あのシーズンの後には、何かが起きなければならなかった」と、ニューカッスルのファンジンThe Magのブロガー兼ポッドキャスター、ジェイミー・スミスはSPOXに語った。 「ファンの間では、ゴードンとトナーリの移籍金は良い取引だという点で意見が一致している。ブルーノの退団はもっと痛い。彼は昨季の我々にとって最も傑出した選手だったからだ。ただ、ヤイスレと、ヨーロッパ各地から集まった将来有望な若いタレントのグループが、切実に必要とされていた再出発をもたらしてくれるかもしれないという希望はある。とはいえ、彼らの経験不足ゆえに失敗するのではないかという不安がないと言えば嘘になる。ファンの反応は、楽観から本物の残留争いへの恐怖までさまざまだ」

プレミアリーグでは、それがどれほど速く起こり得るかを昨季のトッテナムが示した。現時点では、ニューカッスルは少なくともギマランイスの後釜として実績ある選手を1人補強したいと考えているようだ。最有力候補はフェリックス・ヌメチャで、ドルトムントはその対価として1億2000万ユーロを求めているとされる。加えて、バイエルンの構想外となっているジョアン・パリーニャの名前も挙がっている。ただ特にヌメチャについては、本人が本当にチャンピオンズリーグの舞台を諦めるつもりなのかという疑問が残る。

スミスによれば、ファンの間では基本的に、PIFが財政面での関与を持続的に縮小するのではないかという不安が「しばらく前から」あるという。また、「懸念材料」なのは、長く予告されてきたインフラ計画がいまだ実行されていないことでもある。新たなトレーニングセンターの建設、そして由緒あるセント・ジェームズ・パークの改修だ。そのセント・ジェームズ・パークでは、わずか2週間後にリバプールとのシーズン開幕戦が行われる。そのときヤイスレがどの先発メンバーを送り出すのか、現時点ではまったく見通せない。

少なくとも、2頭のタツノオトシゴはどんなジョークが飛び交おうとも残る。