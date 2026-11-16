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ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督が、同代表のレジェンド、クリスティアーノ・ロナウドの母ドロレス・アヴェイロさんの挑発的な発言に応じた。ポルトガルがデンマークに大敗した後、アヴェイロさんは息子が代表での最後の日々に不当な扱いを受けたと主張し、敗戦を喜んだ。

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アヴェイロさんの敗戦を「喜んだ」との発言にジェズス監督が言及

月曜日の記者会見で厳しい批判について問われたジェズス監督は、対立を深めることなく事態を収めようとした。「今度はクリスティアーノ・ロナウドの母親に答えなければならないのか？ 私の母親だってそうだ……。ロナウドの母親は、私がとても尊敬している方だ。彼女に何が言えるだろう？ 母親は母親だ。それはどうしようもない。彼女の発言は理解できる」と、72歳の指揮官はRTPに語った。

ジェズス監督はさらに、親子の特別な絆に触れ、母親は最後まで子どもを守るものだと述べた。発言の背景にある感情は理解できると強調し、アヴェイロさんについて、家族を育てるために大変な苦労をした、愛情深い母親だと語った。

ジェズス監督はその後、SportTVに対しても同じ考えを強調した。「騒ぎになっている？ それは事実だ。だが、母親は母親だ。私は彼女を尊重するしかない。母親は命を懸けてでも子どもを守る。彼女は子どもたちを育てるために多くの苦労をした、とても愛情深い母親だ」

デンマーク戦での大敗後に高まる緊張

Getty Images

騒動の発端は、アヴェイロさんがスポルティングCPで開かれたイベントで、息子が代表チームを離れる前にチームから「だまされた」と主張したことだった。特に、ポルトガルが デンマークに1-4で惨敗した試合 での崩れ方について強い言葉で語り、その結果を喜んだ。また、最近行われたロナウドへのトリビュートも対応が不十分だったと不満を示し、功績をたたえるなら本人がいる場で行うべきだったと訴えた。こうした公然たる反発は、次のウェールズとのUEFAネーションズリーグの試合に向けて準備するチームに影を落としている。

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ベテラン指揮官とロナウドの関係は、長らくポルトガルメディアの厳しい視線にさらされてきた。ロナウドの代表引退前に、監督とバロンドールを5度受賞した同選手との間に生じた、広く知られる不和を報道がたびたび指摘している。ジェズス監督はロナウド後の時代におけるチームの戦術的な進化に焦点を当てようとしてきたが、アヴェイロ家の根強い影響力は、代表チームに対する世間の見方を左右する大きな要素であり続けている。これほど注目度の高い人物たちが監督の指揮を批判し続ける中、チームは本当に前進できるのか。指揮官は今もその問いに直面している。

ベルナルド・シウバのコンディションに懸念

家族を巡る騒動に加え、ジェズス監督は ベルナルド・シウバらベテラン選手に関する、チーム運営上の重大な問題 にも対応している。マンチェスター・シティのスターはコンディションへの懸念から最近、代表チームを離れた。一方、所属クラブからは、今週後半の国内大会に出場できる可能性を示す報告があった。

負傷に関する報告の食い違いを問われたジェズス監督は、「私より詳しく言えるのは医師だけだ。私はメディカル部門の人間ではない」と説明した。シウバとファビオ・シウバが、同監督のアシスタントであるペドロに特定のトレーニングメニューを求めていたこと、その後、MFのシウバがメディカルスタッフに身体の問題を報告したことを明かした。指揮官は、シウバのようなトップ選手が代表でプレーできないことを喜ぶはずはないと認めつつ、判断は自身に伝えられた診断のみに基づくものだと強調した。