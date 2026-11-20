共有 GOALをGoogleでフォロー

元レアル・マドリーFWのマイケル・オーウェンは『GOAL』に対し、ヴィニシウス・ジュニオールは今も「世界最高の選手の一人」であり、2027年のバロンドールを争うはずだと語った。一方で、ブラジル人FWがサンティアゴ・ベルナベウでジョゼ・モウリーニョにベンチへ下げられる可能性もあるという。今季、ヴィニシウスはレアル・マドリーで12試合に出場し、わずか1得点にとどまっている。

広告

ブラジル代表では得点、レアル・マドリーでは沈黙

今季唯一の得点を記録したのは8月26日までさかのぼる。 好条件の新契約にサインした 後、ピッチのファイナルサードで決定的な仕事をすることに誇りを持つ俊足のウインガーから、結果が生まれなくなった。2026-27シーズンは、相手の守備陣がその明白な脅威をおおむね抑え込んでいる。

一方、代表ではより多くのゴールに恵まれた。11月の代表活動期間には、 ヴィニシウスがブラジル代表の2試合で計5得点を記録 。日本戦で2得点を挙げ、続くシンガポール戦ではハットトリックを達成した。

調子を取り戻すきっかけになったかもしれない。レアル・マドリーは、中心選手がスペインの首都に戻るのを前に、そうであることを願っている。クラブは背番号7の俊足ウインガーが チャンピオンズリーグ優勝者でバロンドール候補 となる姿を見てきた。

ヴィニシウスは今もバロンドール候補か？

オーウェンは、ヴィニシウスが今後12カ月で再びそうした栄誉を争えると考えている。26歳のヴィニシウスの調子や、相手に攻略されてしまったのかを問われた元レアル・マドリーFWは、英国のプレーヤーが英国で運営されるさまざまなオンラインカジノを理解できるよう支援するプラットフォーム、Casino.orgを代表してGOALにこう語った。「彼は世界最高の選手の一人だろう？」

広告 広告

「来年のバロンドールを誰が受賞できるかと考えれば、現実的に可能性があると思える選手は、おそらく6人ほどしかいない。彼はその一人だ」

Related Topics

「彼ほどのトップ選手がいるなら、うまく起用するしかない。ああいう選手は簡単には見つからないからね。世代を代表する才能なんだ」

「確かに今季ここまでは好調ではない。でも、それは変わり得る。一シーズンだけ活躍した選手ではないんだ。何年にもわたって実力を証明してきただろう？ 本物の選手だよ」

広告

モウリーニョはヴィニシウスをベンチに下げるか？

ヴィニシウスの能力に疑いはないものの、キリアン・エンバペやジュード・ベリンガムらとともに、レアル・マドリーのためにもっと貢献する必要がある。得点とアシストをもたらすことを期待されて、チームに入っているのだ。

レアル・マドリーを率いるモウリーニョは、パフォーマンスの低下を容認するような監督でも人物でもない。国内大会と欧州大会でのプレーが改善しなければ、要求の厳しいポルトガル人監督に ヴィニシウスが先発から外される可能性 はあるかと問われ、オーウェンはこう付け加えた。「間違いなくある」

広告

「彼［モウリーニョ］とは対立したくないだろう？ 彼自身、ある種の対立を好むことも多いはずだ。どうなるかは分からない。あのクラブは時として独自の論理で動くからね！」

レアル・マドリーの今後の日程：バルセロナを追走

レアル・マドリーは土曜日、セルタ・ビーゴをホームに迎えて試合に復帰する。ヴィニシウスにとって、セルタはこれまで特に得点を重ねてきた相手ではない。リーグ戦とカップ戦の計15回の対戦で、記録したのは5得点だ。

広告

サンティアゴ・ベルナベウで先発する際には、再び調子をつかみたいところだ。 モウリーニョ率いるチームは、選手の奮起を必要としている 。ラ・リーガ首位で勝ち点3差をつけるクラシコのライバル、バルセロナを追走するためだ。