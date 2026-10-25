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アーセナルの守備の要、ガブリエウ・マガリャンイスにとって、エミレーツ・スタジアムでの一戦は夢のような午後となった。エヴァートン戦で重要なゴールを決め、自身にとって大きな節目を飾った。ブラジル人DFの活躍もあり、ミケル・アルテタ監督率いるチームはプレミアリーグ第8節終了時点で首位争いに踏みとどまった。

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ブラジル人DFにとって節目の午後

ガブリエウにとって、プレミアリーグ通算200試合目はこれ以上ない一戦となった。センターバックとして試合を通じて圧倒的な存在感を示し、エヴァートン戦の2-0の勝利では後半に正確なヘディングでゴールを決め、勝ち点3を確かなものにした。この結果、アーセナルは今季8試合を終えてプレミアリーグの首位に並んだ。

その得点は、ガブリエウにとって珍しいものでもあった。イングランドのトップリーグで流れの中から決めた初ゴールだったからだ。最初の攻撃を終えても前線に残り、ベン・ホワイトのクロスに合わせる絶好の位置からボールをゴールへと送り込んだ。ノースロンドンのクラブでのリーグ通算21得点目となり、現在の世界サッカー界で屈指の空中戦の脅威という評価をさらに確かなものにした。

伝説的な得点記録を追う

ガブリエウの得点記録は、サッカー史を振り返る上でも無視しがたいものになっている。今回のゴールはプレミアリーグでのヘディングによる通算14得点目で、同大会におけるアーセナルのヘディング得点数では歴代2位に立った。上にいるのは元アーセナルFWのオリヴィエ・ジルーだけだ。ピッチの反対側で相手を無得点に抑えることを第一の役割とする選手としては、驚くべき記録である。

ガブリエウはクラブで迎えたプレミアリーグ通算200試合目について、大きな誇りを示し、この節目をこの上ない名誉であり、忘れられない機会だと語った。「とてもいい気分だ。僕にとって素晴らしい一日だったし、このユニフォームを着てプレミアリーグ通算200試合目を迎えられたのは喜びだ。本当にうれしいし、愛情を示してくれたファンに感謝したい。でも、今日最も大切だったのは勝ち点3だ。僕はこれからもペナルティーエリア内に入っていく。得点したいけれど、自陣のペナルティーエリアを守ることでも最高でありたい。今日は得点できて、今季初ゴールを決められて本当にうれしい」とガブリエウはクラブ公式サイトで語った。

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「自分自身を本当に誇りに思う。僕がすることはすべて、自分をより強くし、毎日学ぶためのものだ。このユニフォームを着て200試合目を迎えられて、本当にうれしい」とガブリエウは付け加えた。

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最終ラインで生まれた意外なコンビ

この試合では、ガブリエウと新たな守備のパートナー、エズリ・コンサの連係が深まっていることも示された。センターバックの2人がともにエヴァートン戦で得点を記録した。アーセナルのセンターバック2人が同じリーグ戦でゴールを決めたのは、ガブリエウとウィリアム・サリバがデイビッド・モイーズ率いるウェストハムを圧倒した2024年2月の試合以来、初めてだった。

ガブリエウによると、試合終了のホイッスルが鳴った直後から、この偶然がチーム内で話題になっていたという。「［エズリと僕は］さっきロッカールームでその話をしたところだ」と笑いながら語った。「僕たちは毎日懸命に取り組んでいる。今日はセンターバックの2人が得点できたから、本当にうれしい。彼は素晴らしい人だ。アーセナルに来て以来、彼の実力は分かっていた。その実力を見せているし、高いレベルでプレーできる。彼が僕たちと一緒にいてくれて本当にうれしい」

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視線は優勝争いへ

個人としての評価や得点の節目は試合後の大きな話題となったが、ガブリエウはすぐにチーム全体の目標へと意識を向け直した。首位の座を守るには、エヴァートンのような粘り強い相手から勝利をもぎ取る力が欠かせない。ガブリエウは、今後数カ月に待ち受ける過酷な日程に向けて、チームの準備は整っていると考えている。

最後にガブリエウは、練習でのチームのたゆまぬ努力を強調した。「僕たちは最高のチームになるために毎日懸命に取り組んでいる。だから本当にうれしいし、これからも続けていく。プレミアリーグはまだ始まったばかりで、残りの試合に向けて準備はできている」と力強く語った。