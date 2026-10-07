「その金額なら、彼は15ゴール15アシストを記録しなければならない」と、BetSelect.co.ukに語った。レッズは2025年夏、23歳の同選手のために移籍金1億2500万ユーロを支払っていた。アンフィールドでの最初のシーズン、ヴィルツはチーム全体と同様に苦しみ、リーグ優勝後の大型投資によってさらに高まっていた期待に応えられなかった。

最終的にプレミアリーグ5位に終わったレッズは、新王者アーセナルに勝ち点25差をつけられた。その夏には優勝監督アルネ・スロットが退任し、後任にはアンドニ・イラオラが就任した。ヴィルツは25/26シーズン、全公式戦で7ゴール10アシストを記録しており、サンダースの求める数字に到達するにはこの成績をほぼ倍増させなければならない。

ウェールズ代表OBは、ヴィルツを一貫してトップ下で起用し、ウイングでは使わないべきだと主張した。「彼が自由を与えられた選手として、あちこち動き回っていいのであれば、結果を出し始めなければならない。トップ下でプレーするのは、どの選手にとっても自由通行証のようなものだ。守備に戻って働く必要もないし、ゴールに背を向けてボールを受ける必要もない。しかも、多くのゴールを決めることを求められるわけでもない」とサンダースは語り、「ただし、チャンスを演出しなければならない」と続けた。

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サンダースは、ヴィルツが今では最後まで攻撃に関わるようになっている点を前向きに受け止めていた。「多くの選手は、そこで負傷するのを恐れて、ゴール前5メートルのエリアまで入り込むことを好まない。彼については、今は勇気があるという良い兆候だ。ただ、それでもまだ少し線が細く見える」とサンダースは懸念を示した。

リヴァプールのファンはフロリアン・ヴィルツをどう見ているのか？

ヴィルツは、バイエル・レバークーゼンに支払われた高額な移籍金のため、リヴァプールの調子が悪いと定期的に批判の的となっている。「ファンは今でも、彼にうまくいってほしいと思っているはずだ。彼の姿勢は良さそうだし、努力しているのも分かる」とサンダースは語った。「だが、もう結果を出さなければならない段階に来ている」と付け加えた。

今季ここまで、ヴィルツはレッズで公式戦6試合に出場して1アシストにとどまっており、チームもリーグ6位で再び首位争いには加われていない。