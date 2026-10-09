「今季はまだ早すぎたが、いつかアヤックスに戻りたい」

ドゥシャン・タディッチは、ヨハン・クライフ・アレナへの帰還を複雑な思いで見つめている。37歳のセルビア人は土曜夜、NECの一員としてアヤックスと対戦する。今なお特別な存在であり続けるクラブとの一戦だ。タディッチはNU.nlに対し、両クラブのレベル差に時折苦しさを感じていることを認めた。

タディッチにとっては、2018年から2023年までプレーしたクラブとの感情的な再会となる。「アヤックスはずっと僕の夢のクラブだった。子どもの頃、部屋にはアヤックスのシャツが飾ってあった。僕は素晴らしい時代にキャプテンを務め、そこで歴史をつくり、タイトルを勝ち取った。もちろんアヤックスは変わった。でも正直に言えば？ それでも僕の夢のクラブであり続けている」

タディッチはNECでもリーダー的な役割を担っているが、状況が大きく異なることを実感しているという。「NECには修正すべきことが本当にたくさんある。でももちろん、全部はできない。だから僕は最も重要なことに集中している。NECには最大限の敬意を払っているけど、僕はタイトルを勝ち取るクラブでプレーすることに慣れていた。アヤックスは僕の基準だったし、今もそうだ」とセルビア人は語った。

カンブール戦の0-3、ユヴェントス戦の0-5という大敗は、タディッチに深い衝撃を与えた。「アヤックスでは毎試合前、『自分たちは何点取るか』が話題だった。カンブールが僕たち相手に6点決めていてもおかしくなかったと感じたのはつらかった」

個人面でも、タディッチは新たな環境への適応を迫られている。アヤックスでは味方のクオリティーの恩恵を受けていた一方で、NECでは自身の攻撃的なアイデアが形になる場面は少ない。「僕はしばしばチャンスにつながるプレーをしても、ボールが来ない。あるいは何度かボールに触れたあと、リターンが来ない。そうなると、どうやら僕の脳が速く動きすぎているんだろうね」

その状況は、元アヤックス主将のタディッチにたびたびフラストレーションをもたらしている。「本当にきついよ。自分自身と戦っていることが多くて、頭の中は嵐のようになる」とタディッチは認めた。それでも、将来の指導者キャリアに生かせる経験でもあることから、NECへの移籍を後悔してはいない。

アヤックスとの一戦は、アムステルダムのサポーターとの特別な絆によって、さらに意味を帯びる。タディッチはつい最近も、アヤックスと古巣ボイボディナのカンファレンスリーグでの一戦後、スタンドから大合唱でその名を呼ばれた。「僕はいつだってサポーターと素晴らしいつながりがあった。その感覚はとても深く根付いている」と話した。

もし土曜夜に古巣相手にゴールを決めたとしても、そこに喜びはほとんど感じないだろうとタディッチは見ている。「もしNECのためにアヤックス相手に得点したら、それは僕のキャリアで最もサディスティックなゴールになる」と語る。アムステルダム復帰の可能性もまったく否定していない。「アヤックスが僕の元妻？ いや、アヤックスは今でも僕の妻だ。今季はまだ早すぎたけど、いつかは指導者としてアヤックスに戻りたい」