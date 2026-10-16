ほんの数秒間、すべてが突然、元通りになったかのようだった。日曜朝のスペイン紙は、おそらくレアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督がスター選手の一人に刺激を与えることに成功したと称賛していただろう。『スペシャル・ワン』は、期待外れのプレーが続いていたヴィニシウス・ジュニオールを、先週土曜日に行われたビジャレアル戦（1-0）で今季初めてベンチに置いていたのだ。

もちろん、この判断にはヴィニシウス・ジュニオールが直前の代表ウィークにブラジル代表として強いられた移動の負担も関係していた。それでも、背番号7の男が71分に途中出場から、勝負をほぼ決めるかに見えた2点目を挙げたなら、格好の見出しになっていただろう。

普段はヴィニシウスに厳しいベルナベウも沸き立った。ジュード・ベリンガムの見事なお膳立てを受け、至近距離から冷静に流し込んだのだ。歓声を浴びたヴィニシウスは、いかにもレアルらしい劇的な場面でユニフォームのクラブエンブレムにキスをした。モウリーニョはベンチから駆け出し、驚くほどの速さで攻撃の魔術師のもとへたどり着くと、熱く抱きしめた。

ヴィニシウス・ジュニオールのレアル・マドリーでの年俸は？

それは、ヴィニシウスにとって不調なシーズンのスタートからの解放となるはずだった。7月初め、ブラジル代表として臨んだワールドカップでノルウェーにラウンド16で敗れ、期待外れの早期敗退を喫して以来、彼は困難で波乱に満ちた数週間を過ごしていた。夏の間はアーセナルへの移籍の噂が長く根強く続き、レアル残留が正式に明らかになったのは8月初めになってからだった。ヴィニシウスは契約を2032年まで延長し、現在の年俸は約2500万ユーロとみられる。

Getty Images

しかし、約1年半にわたった契約延長をめぐる騒動を快く思わないファンもいる。さらに、2026-27シーズンもブラジル人アタッカーが調子を上げられず、もともと評価の分かれる存在だった彼への見方は、味方のファンの間でもいっそう割れることになった。そのうえ、私生活での気がかりな騒動もあった。元恋人ヴィルジニア・フォンセカとの再度の破局をめぐる憶測が公然と飛び交い、後に破局が事実と確認された。

それだけでは足りないかのように、ヴィニシウスは奇妙な陰謀論にまで自分の名前が結び付けられるのを目にした。9月末、ブラジルのインターネット掲示板やTikTokでは、レアルのスター選手がワールドカップ後に謎の失踪を遂げ、替え玉と入れ替わったという主張が広まった。まったく根拠のないこの主張のきっかけの一つは、ヴィニシウスが7月に受けた美容目的の顎の手術だった。また、陰謀論を広めた人々の中には、9月末に行われたブラジル代表とオーストラリア代表の親善試合で、26歳のヴィニシウスの太もものタトゥーに違いがあると見た者もいた。そして、ピッチに立っていたのはヴィニシウス本人ではなく替え玉だったと、荒唐無稽な推測を展開した。

選手本人、レアル、ブラジルサッカー連盟から公式な反応はなかった。それでも、ここ数週間の批判的で、気がかりな、そして奇妙な見出しの数々が、ヴィニシウスに何の影響も及ぼさなかったとは考えにくい。ビジャレアル戦でゴールを決めたかに見えた瞬間、そのすべてが突然消え去ったようだった。この小さくも重要な瞬間が、ヴィニシウスのシーズンの転機になり得ると、誰もが感じていた。

ヴィニシウス・ジュニオール、解放の瞬間は新たな波乱へ

だが、その感覚は長く続かなかった。ボールがネットを揺らしてから、ちょうど114秒後、ヴィニシウスは信じられないという表情で口を大きく開け、突然レッドカードを目にした。重要な2点目の得点者になる代わりに、ブラジル代表選手はVARの介入によって退場を命じられた。映像で明らかになったのは、ゴールに至るプレーでヴィニシウスが相手ゴールへ走り始めた際、進路に立った相手選手ネイサン・サリバの髪を引っ張っていたことだった。イシドロ・ディアス・デ・メラ・エスクデロス主審には、ゴールを取り消し、ヴィニシウスにレッドカードを提示するほかなかった。

このピッチ上の行為で、ヴィニシウスには2試合の出場停止処分が科された。さらに、審判に怒りをぶつけ、ロッカールームへ向かう途中でラ・リーガの職員を横へ突き飛ばしたため、さらに2試合が追加された。これにより、ヴィニシウスは今後のリーグ戦4試合を欠場し、10月末に宿敵バルセロナと対戦するクラシコも観客として見守ることになる。

だが、レアルが怒りを覚えたのは処分の重さだけではない。重要なローマとのチャンピオンズリーグの試合を目前に控えた水曜夜に発表されたことも、その理由だった。「彼らは今や、まったく恥じることなくやっている。隠す気もないのだ。試合の2時間前に、選手が4試合の出場停止を知らされる。これが普通だと思いますか？」。チームが壮絶な4-3の勝利を収めた後、怒りをあらわにしたモウリーニョは問いかけた。

「私に出場停止を伝える時間は一日中あったはずです。それなのに、よりによってスタジアムに着いた時に、ラ・リーガで4試合の出場停止になったという知らせを聞いた」。ヴィニシウス自身も試合後、そう不満を口にした。この試合での彼の姿は、どこか現在の状況を象徴していた。ブラジル人アタッカーのプレーはやや平凡で、GKティボー・クルトワからのパスをあまりに軽率にヒールでつなごうとした場面では、大きな失点要因を作った。ボールはローマのDFエヴァン・エンディカの足元に渡り、イタリアのチームが一時2-1とするゴールにつながった。

レアル・マドリーのローマでの勝利、ヴィニシウス・ジュニオールの不運な役回り

10分弱後、スコアがローマの3-1となったところで、モウリーニョはそのためにかなり苛立っていたであろうヴィニシウスを下げ、代わりに同胞のエンドリッキを投入した。そしてエンドリッキは1ゴール1アシストを記録。ヴィニシウスがピッチを去った後、レアルが逆転して敵地で勝利を収めるうえで、決定的な役割を果たした一人となった。

Getty Images

「今の自分が最高の状態にないことは分かっています」。試合後、ヴィニシウスは自らに厳しい言葉を口にした。今季は公式戦10試合に出場して、わずか1ゴール。その得点も、8月26日のレアル・ソシエダ戦（4-1）で挙げたもので、間もなく2カ月がたつ。そもそも8月末以降、ヴィニシウスが記録した得点に直接関わるプレーは、9月中旬のラージョ・バジェカーノ戦（4-1）でのアシスト1つだけだ。

「もっと悪い時期もありました。人々に疑われていた時でさえ、私は常にこのクラブのために責任を果たしてきました」。水曜の夜遅く、アタッカーは報道陣のマイクに向かってそう語った。ラ・リーガでの長い出場停止により、11月の次の代表ウィークまでに調子を立て直す機会は、来週のRBライプツィヒ戦と11月初めの敵地でのAEKアテネ戦、チャンピオンズリーグの2試合しかない。それでもヴィニシウスは、どれほど調子が悪くても楽観的な姿勢を失わない。「最後には、ヴィニは必ず戻ってきます」と強調し、こう続けた。「再び最高の状態を取り戻し、またゴールを決め、チームを本来いるべき場所へ導けると、私は少しも疑っていません」