



イルカイ・ギュンドアンは、日曜日（19時）に行われるスュペル・リグのコジャエリスポル戦を前に、認めるべきこととしてまだ始まったばかりの今季、ガラタサライ・イスタンブールでピッチに立った時間は11分にとどまっている。リーグ開幕戦のコルムFK戦（2-2）で途中出場した後、直近ではスポルティング・リスボン戦の1-3でさらに6分間プレーした。

その後、ドイツ代表の元キャプテンに対して激しい批判が噴出していた。ある識者は、このMFのスピード不足をやゆし、ソーシャルメディアではファンが退団を求めていた。

もっとも、ガラタサライの首脳陣がソーシャルメディア上のコメントをそれほど重視しているとは考えにくいが、どうやら同じ結論に達したようだ。トルコで広く読まれている反政府系紙Sözcuの報道によれば、トルコ王者の幹部は今冬、ギュンドアンを含む3人を放出したいと考えているという。

なぜイルカイ・ギュンドアンはガラタサライでプレーしなくなったのか？

ギュンドアンに加え、ゲルゼンキルヒェン生まれの元シャルケ所属カーン・アイハン、そしてウィルフリード・シンゴもその対象だという。アイハン（31）は今季ここまで出場時間がわずか1分で、チャンピオンズリーグの登録メンバーにも入っていない。25歳のDFシンゴは、この3人の中ではこれまで最も起用されているものの、それでも41分にとどまっている。

また、ジャーナリストのイブラヒム・セテンもYouTubeチャンネル343 Digitalで、この3人がいわば放出候補リストに載っていると伝えた。さらに、ギュンドアンの次の行き先候補についても明かしている。それによれば、マンチェスター・シティとバルセロナの元スターはMLS、あるいはサウジアラビア移籍に向かっているという。

ギュンドアンは2025年秋に、ひいきのクラブであるガラタサライへ移籍した。前季は全公式戦で38試合に出場し（2得点、5アシスト）、一定の出場機会を得ていたが、今季はここまでほとんど役割を果たしていない。その理由は純粋に戦術的、スポーツ面のものとされており、少なくともオカン・ブルク監督との不和などは知られていない。



