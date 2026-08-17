BVBからバルセロナへ移籍した後、アデイェミはスイス勢相手にカタルーニャのクラブでの初ゴールを記録し、それ以外の面でもスペイン紙から称賛を浴びた。

例えば『Marca』は、24歳の同選手が「メッセージを発した」とし、テストマッチでの勝利で「とりわけ輝いていた」と記した。さらに同紙は、このドイツ人選手を「試合の主役」にも選出。先制点に加え、アデイェミはハムザ・アブデルカリムの2-1のゴールもアシストした。その後、ダニ・オルモとラミン・ヤマルの投入があった終盤までは、点差は大きくならなかった。

それでもアデイェミは「非常に完成度の高い試合」を見せ、ハンジ・フリック監督に向けて「声明」を発したという。「彼は先発メンバーの座を確保したがっている。極めて熾烈な競争が待つ攻撃陣の中で、このドイツ人選手は徐々に優位を築きつつある。彼は右でも左でも良いプレーを見せ、決定的だった」

アデイェミ、バルサで「この夜の主役」に

『Sport』もまた、アデイェミを「この夜の主役」と評価し、「プレシーズンで最高の試合」をこなしたと伝えた。「彼のスピードは印象的だ。このレベルを維持できれば、素晴らしい新戦力になり得る」

アデイェミは7月中旬、比較的低額の2200万ユーロで4年を過ごしたBVBからバルサへ移籍した。2022年には黒と黄色のクラブが、このウイングに約3000万ユーロを投じていた。ただし、アデイェミの移籍金はボーナスによって2900万ユーロまで増える可能性があり、その場合BVBの損失は最小限に抑えられる。

さらにドルトムントは、アデイェミの将来売却時に35％の分配を受ける条項も確保している。したがって、24歳の同選手が将来的に高額な移籍金でバルサを離れることになれば、BVBはそこから再び莫大な利益を得ることになる。

ニコ・コバチ監督の下で、アデイェミは終わったシーズンにレギュラーの座を失い、特にシーズン後半はしばしば切り札的な途中出場役にとどまっていた。総じて見れば、RBザルツブルクからルール地方へ移って以来、彼は大きな期待に継続して応えることができなかった。

現在はフリック監督の下でバルサでの再出発成功を目指しているが、その中でヤマル、ラフィーニャ、あるいはアンソニー・ゴードンといったスターを擁する陣容の中、並外れて激しい競争に身を置かなければならない。

アデイェミにとってバルセロナでの最初の数週間はどうだったのか？

8月初旬のデビュー後、フリック監督はアデイェミに対してかなり批判的な口調を見せていた。「彼には見せたもの以上のポテンシャルがある。トレーニングではもっと良いカリムをすでに見ている」と、カタルーニャのクラブを率いる指揮官は、アデイェミが最初の45分間プレーしたバーミンガム・シティとの2-2の引き分け後に語っていた。

フリック監督は、試合中のアデイェミの「多くのこと」が「あまり良くなかった」と説明した。「でも、彼はまだトレーニング初週だから、それは普通のことだ。彼のスピードとフィニッシュの質は優れており、大きなポテンシャルがある。そして、彼は私たちに多くをもたらしてくれるとも思っている」

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