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リベルタドーレス杯決勝はパルメイラス対エストゥディアンテスだ。キックオフは2026年11月28日（土）のイタリア時間21時。 コモTVで生中継される。会場はウルグアイ・モンテビデオのエスタディオ・センテナリオで、ベネズエラ人のバレンズエラが主審を務める。懸かっているのは南米王者のタイトルだ。

さらに、インターコンチネンタルカップ FIFAへの出場権も懸かる。同大会は12月9日から16日までカタールで開催され、まずメキシコのデポルティーボ・トルーカと対戦。勝ち進めば準決勝で南アフリカのマメロディ・サンダウンズと対戦する。サンダウンズはサウジアラビアのアル・アハリを下し、アル・アハリはその前にニュージーランドのオークランドFCを破っていた。さらに勝てば、決勝で欧州王者のフランス勢パリ・サンジェルマンと対戦する。

2018年のスーペルクラシコでリーベル・プレートがボカ・ジュニアーズを破って以降、過去7年間はブラジル勢が優勝を続けている。フラメンゴが3回、パルメイラスが2回、フルミネンセとボタフォゴが各1回だ。

今回は元ミランのパルメイラス所属パラグアイ人DFグスタボ・ゴメスと、元インテルのアルゼンチン人2選手、DFトマス・パラシオスとFWホアキン・コレアによるダービーの様相もある。2人が所属するエストゥディアンテスの会長はフアン・セバスティアン・ベロンだ。

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2023年にイスタンブールでマンチェスター・シティに敗れた決勝をベンチから、2025年にミュンヘンでPSGに敗れた決勝をスタンドから見届けたインテルのチャンピオンズリーグ決勝での敗戦を経て、「エル・トゥク」は個人的な雪辱を期している。

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そのためには、ウルグアイ人のアレクサンデル・メディナ監督を説得し、出場機会を得たいところだ。指揮官はMFバルタサル・ロドリゲス（出場停止）とガブリエル・ネベス（負傷）を欠く。GKは40歳のフェルナンド・ムスレラ（元ラツィオ）が務める。現時点では、ホアキン・コレアとトマス・パラシオスはともにベンチスタートの見込みだ。

一方、ポルトガル人のアベル・フェレイラ監督は、守備では出場停止のジェフテ、攻撃では負傷中のパウリーニョを起用できない。前線にはヴィトール・ロッキ（元バルセロナ）がいる。

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予想スタメン

パルメイラス（3-4-3）：カルロス・ミゲル、ムリーロ・セルケイラ、グスタボ・ゴメス、アレクサンデル・バルボサ、アグスティン・ジャイ、ルーカス・エヴァンジェリスタ、マルロン・フレイタス、ホアキン・ピケレス、ホセ・ロペス、ヴィトール・ロッキ、ジョン・アリアス。監督：アベル・フェレイラ。

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エストゥディアンテス（3-5-2）：フェルナンド・ムスレラ、サンティアゴ・ヌニェス、マルコス・ロホ、レアンドロ・ゴンサレス・ピレス、エロス・マンクーソ、エセキエル・ピオビ、アレクシス・カストロ、ホアキン・トビオ・ブルゴス、ガストン・ベネデッティ、ギド・カリージョ、ティアゴ・パラシオス。監督：アレクサンデル・メディナ。