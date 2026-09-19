アーセナルの指揮官ミケル・アルテタは、土曜夜にブライトンの本拠地で喫した屈辱的な敗戦を受け、選手たちのフィジカル面と技術面の両方でのパフォーマンスに失望の意を示した。プレミアリーグ第5節での試合は、3対0でアーセナルが完封負けを喫した。

この今季初黒星により、王者アーセナルの勝ち点は12で止まり、ライバルのマンチェスター・シティにプレミアリーグ首位で勝ち点差を3に広げるチャンスを与えることとなった。

スカイ・スポーツによれば、「パスカル・グロス、シャララムポス・コストゥーラス、シマ・アンドレスのゴールが、アーセナルにとって3年ぶりとなるプレミアリーグでの最も重い敗戦をもたらし、彼らの輝かしい開幕スタートを突如として終わらせた」。

アルテタは選手たちがフィジカルの争いで力不足だったと感じており、また、ブライトンのプレッシャーに圧倒されボール扱いを疎かにしたことについても悔やんだ。

アーセナルのパフォーマンスは極めて残念

試合後に公表されたアーセナル監督の発言は次の通り。「結果もパフォーマンスも極めて期待外れだった。ブライトンには、あのやり方でプレーし、試合に臨んだことについて敬意を表したい」

アルテタはこう続けた。「彼らは競技の基本的な部分で我々を別次元で上回っていた。最初の競り合い、セカンドの動き、セカンドボールにおいて、常に先んじており、そこからプレーを組み立てていた」

さらに彼は語った。「そのうえ、ボールを保持しているとき、特に自陣においては、技術的に極めて拙く、マンツーマンでプレッシャーをかけてこようとするチームに対して適用すべき競技の原則やルールを尊重しなかった」

そして力を込めて言った。「これでは、自分たちの望むやり方で試合を支配しコントロールする選択肢は決して得られない。大きなチャンスが訪れたときも、それを生かせなかった。二度と繰り返してはならないので、この教訓を必ず学ばなければならない」

「最初のスローインからすべてが明らかだった」

アルテタは試合後の記者会見でこう付け加えた。「支配率が50-50だった場面は数多くあったが、ほとんどの時間帯では彼らに有利だった」

彼はこう続けた。「時には、我々を非常に厳しい形で苦しめる重大なミスがあったが、これは学ぶべきことだ」

そして説明した。「最初のスローインの時点から、それは極めて明白だった。我々は一度、二度、三度と自ら苦境に陥り、その状況からもっと早く抜け出す必要があった。これはこの試合から引き出すべき最も重要な教訓の一つだ」

「我々は影響されない。これは大きな教訓だ」

アルテタは、3週間続く国際試合期間を前に、チームへの評価を急がないよう呼びかけた。

彼はこう述べた。「これは、ワールドカップから戻ってからのこの6、7週間にチームと選手たちが成し遂げたことに影響を及ぼすものではない。18人の選手が戻ってきた中で、我々が成し遂げてきたこと、戦い方、勝ち取った試合数は、素晴らしいものだった」

そして締めくくった。「しかしこれは、このレベルで勝つために何が必要かを理解するための、我々全員にとっての大きな教訓だ」