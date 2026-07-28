今夏の大争奪戦：アーセナルがヴィニシウスに獲得オファー、レアル・マドリードは反撃開始！

レアル・マドリードは、ブラジル人スターであるヴィニシウス・ジュニオールとの契約延長に向けて新たな提案を用意している。イングランドのアーセナルからの関心が高まる中、この選手を引き留めようとする動きだ。アーセナルは26歳のこのアタッカーを獲得するための正式な初期オファーを準備しており、これは今夏の移籍市場で最も注目を集める取引となる可能性がある。

イギリスの「スカイ・スポーツ」の報道によると、アーセナルはヴィニシウスとの契約を本格的に検討しており、すでに選手側の代理人に初期オファーを伝えたという。ブラジル人スターとレアル・マドリードとの契約が満了に近づいている中でのことであり、これによりレアル・マドリードは、契約を延長するか、あるいは1年後にフリーで失うことを避けるために売却するか、二つに一つの選択を迫られている。

イギリス紙「ジ・アスレティック」は先週末、アーセナルがこのブラジル人アタッカー獲得に関心を寄せていることを明らかにしており、その後「スカイ・スポーツ」が月曜夜にこの情報を裏付け、ロンドンのクラブが選手獲得に向けた正式なオファーを準備していると伝えた。

事態の深刻さを認識したレアル・マドリードは、スターを引き留めるべく反撃に出ることを決断し、ヴィニシウスとの契約延長に向けた新たな提案を提示した。彼を残留させ、スペインの首都における将来をめぐる不透明な状況に終止符を打とうとする試みである。

この対抗オファーは、レアル・マドリードとヴィニシウスの代理人との数か月にわたる交渉を経て提示されたものだ。双方が全ての関係者を満足させる合意に達することを望んでいるにもかかわらず、これまで交渉は実を結んでおらず、金銭的な要求の隔たりがそれを妨げている。

ヴィニシウスは2018年、わずか18歳のときに4500万ユーロでブラジルのフラメンゴからレアル・マドリードに加入し、以来数年にわたってレアル・マドリードの主力スターの一人となった。

選手評価を専門とするサイト「トランスファーマルクト」によると、この選手の現在の市場価値は1億4000万ユーロであり、世界で最も高額な選手の一人となっている。このことが、ヨーロッパの強豪クラブから寄せられる大きな関心の高さを説明している。

昨シーズン、ヴィニシウスはレアル・マドリードで目覚ましいパフォーマンスを披露し、全大会を通じて出場した53試合で22ゴールを決め、さらに14アシストを記録した。これは彼がクラブにとって非常に重要な存在であることを裏付けており、フロントが彼の残留に懸命になっている理由を物語っている。