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トビアス・ファン・デン・エルスハウトは、フェイエノールトとアヤックスのクラシケル（1-1）を複雑な思いで振り返った。早い時間帯から途中出場したMFは、デ・カイプで素晴らしいプレーを見せ、試合後にはESPNで多くの称賛を受けた。しかし、本人はまったく満足していない。

ファン・デン・エルスハウトは、負傷したジヴァイ・ゼヒエルに代わり、試合開始から20分余りでジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督に投入された。MFは走り込む動きでたびたび存在感を示し、後半には自身もゴールに迫ったが、アヤックスのGKマールテン・パエスに阻まれた。

試合後、ハンス・クラーイ・ジュニアからフェイエノールトのトップチームでのベストゲームだったかと問われたファン・デン・エルスハウトは、こう答えた。「そうだと思います。いいプレーを見せられたと思うので、ここからさらに前に進まなければなりません」

ファン・デン・エルスハウトは、中盤でのプレーに明らかに手応えを感じている。「僕はもともとMFです。昨年は左サイドからプレーしていましたが、あれは違うプレースタイルの、まったく別の状況でした。ここが自分本来のポジションだと思います」

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本人によれば、8番の位置でも10番の位置でもプレーできるという。「基本的には両方です。10番の位置でもプレーできますし、広い範囲を走れます。それは10番でも8番でもできることです」

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フェイエノールトは試合を優勢に進めながらも、ホームで勝ち点3をつかめなかった。その一因は、67分にナチョ・フェリがPKを外したことにある。「勝つためのボールが、11メートルの位置に置かれていたんです。残念です。僕たちは彼を支えていますし、力になります。誰だってシュートを外すことはあります。でも、やはり悔しいです」

それでもファン・デン・エルスハウトは、アヤックス戦での戦いぶりがフェイエノールトにとって好転のきっかけになり得ると考えている。「僕たちは懸命に取り組んでいます。まずはそこからです。今日はもっと結果を出せたと思います。ここから積み上げていかなければなりません」

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クラーイ・ジュニアはクラシケルでファン・デン・エルスハウトのスピードに感銘を受けたという。すると本人は、その加速力について説明した。「あの加速力が自分にあることは知っていましたが、発揮する機会はそれほど多くありません。脚が長いので、走り出しは少し遅いんです。でも、10～20メートル走ってスピードに乗れば、距離を稼げます」

続いてクラーイ・ジュニアが、満足して帰宅できるだろうと話すと、ファン・デン・エルスハウトはきっぱりと否定した。「正直に言っていいですか、ハンス？ いいえ。プレーできて、長い時間ピッチに立ち、自分のいい面を見せられたことはうれしいですし、誇りに思い、感謝しています。でも、僕はいつだって勝ちたい。残念ながら今日は勝てませんでした」

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最後にクラーイ・ジュニアから、ESPNの解説者ケネス・ペレスとカリム・エル・アフマディも自身のプレーに感銘を受けたと聞かされると、MFは笑顔で応じた。「お二人ともありがとうございます。褒めてもらえるのはいつもうれしいことです」