報道によると、ドルトムントの首脳陣と19歳のポーランド人選手の関係者との接触は、夏以降も「ほとんど冷めていない」という。また、獲得は「難なく」実現できるとされている。

この年代別代表選手は、前回の移籍期間にもドルトムントの有力候補と目されていた。当時、ドルトムントは十字靱帯を負傷した新加入選手ヤニス・コンスタンテリアスに代わる適切な選手を探していた。

夏にはドルトムントだけでなく、ケルンもこの若手選手に関心を寄せていたとされる。しかし、レグラは最終的に母国に残った。契約は2028年まで続く。

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異例の構想：ドルトムントはマルセル・レグラをどう起用するのか？

Skyによると、この有望株の移籍金は約700万ユーロになる見込みだ。Bild によれば、ドルトムントのニコ・コヴァチ監督はレグラのこれまでのプレースタイルを変える考えで、クラブはポジション転向を計画しているという。レグラはルビン時代よりも大幅に守備的な位置で起用され、右サイドバックのユリアン・リエルソンの控えとして構想されている。

この構想の背景には、守備の右サイドに人員の空きがある。ヤン・コウトが夏にイタリアのコモ1907へ移籍して以降、チームには本職の右サイドバックの控えがいない。最近はリエルソンが欠場した際、左サイドバックのダニエル・スヴェンソンが右サイドで代役を務めたが、この緊急策はクラブ内部でも理想的とは考えられていないようだ。

19歳のレグラは、今季のポーランド・エクストラクラサでここまで10試合に出場し、2得点を記録。ほぼ例外なくトップ下でプレーしてきた。