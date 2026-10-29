ドイツ紙ビルトによると、RBライプツィヒはヨハン・バカヨコの今冬の退団にも前向きで、ベルギー人選手の移籍を妨げるつもりはないという。同紙は移籍先の候補には言及していない。

ウイングのバカヨコは現在、マルティン・デミチェリス監督の下で厳しい立場にある。ウイングのポジションは競争が激しく、現時点ではU-21代表のブラヤン・グルダ、ティディアム・ゴミス、アンドリヤ・マクシモヴィッチのいずれにも序列で上回ることができていない。23歳のバカヨコがライプツィヒで最後に公式戦に出場したのは、9月初めに1-3で敗れたブレーメン戦だ。今季は全公式戦を通じてわずか3試合、計144分の出場にとどまり、ゴールもアシストも記録していない。

ヨハン・バカヨコがRBライプツィヒで何度もメンバー外となった理由は？

ブレーメン戦以降、バカヨコはベンチ入りとメンバー外を繰り返している。数週間前に6-0で勝利したフランクフルト戦でもメンバーから外れた。デミチェリス監督はその理由を規律上の問題と説明したが、詳細には触れなかった。「彼は小さな過ちを犯した。ただ、その内容は我々の間だけの話だ。彼とは話をしたし、日曜日にはいつも通り練習した。彼が何をしたか、私はもう忘れた。この件は終わっている」とアルゼンチン人指揮官は語った。ビルトによると、バカヨコはライプツィヒで出席が義務付けられた予定に何度も遅刻したとされる。そのため、クラブ内では彼の集中力を懸念する声が上がっているという。

バカヨコは2025年夏、移籍金1800万ユーロでPSVアイントホーフェンからライプツィヒに加入した。当時まだレッドブルのグローバルサッカー責任者を務めていたユルゲン・クロップが、ベルギー人選手の獲得を特に後押ししたとされる。しかし、バカヨコはピッチ上でこれまで期待にまったく応えられていない。

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RBでの最初のシーズンも期待外れに終わった。ライプツィヒでの公式戦出場は計22試合で、得点はわずか3点。それでもバカヨコとRBの契約は長期にわたり、2030年までとなっている。