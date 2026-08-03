スペイン人ジャーナリストのロベルト・ゴメスは、ブラジル人スターのヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリードを退団する可能性を明確に否定した。25歳の同選手の名門クラブでの将来をめぐる論争が高まる中での発言で、彼の退団というシナリオを「今世紀最大の衝撃」と表現した。

月曜日、スペインの「ラジオ・マルカ」で行った決定的な発言の中で、ゴメスはヴィニシウスが名門クラブの中心的存在であり、彼の退団はクラブにとって真の惨事になると強調した。

ヴィニシウスは最高の選手

ゴメスは強い口調でこう語った。「ヴィニシウスは現在のレアル・マドリードにとって最高の選手だ。ウイングであれほどの才能と影響力を持ってプレーできる者は他にいない。今、彼の退団など想像すらできない。彼はチームの攻撃の魂を体現している」

スペイン人ジャーナリストはこう続けた。「契約が残り1年しかない選手に、誰が1億5000万ユーロや2億ユーロを支払うというのか? 経済的にもスポーツ的にも筋が通らない」

もっともな疑問

ゴメスは非難めいた口調でこう問いかけた。「もしヴィニシウスがはっきりと『ここに残る』と言ったら、クラブはどうするのか? 無理やり退団させるのか? それは完全に不可能だ」

スペイン人ジャーナリストは次のように発言を締めくくった。「ヴィニシウスがレアル・マドリードを去るなど、どうしてあり得るだろうか。私にとって、それはあらゆる意味で今世紀最大の衝撃になるだろう。レアル・マドリードはヴィニシウスを切実に必要としており、ヴィニシウスもレアル・マドリードを必要としている。これは簡単には終わらせられない関係だ」

高まる論争

ゴメスの発言は、ヴィニシウスがレアル・マドリードと契約を更新するのか否かをめぐるメディアの論争が高まる中でのものであり、特に名門クラブとの現行契約の最終年に入るのが近づいていることが背景にある。

ブラジル人スターの将来についてはスペインの報道が錯綜しており、契約更新に向けた交渉が進行中だとする情報筋もあれば、欧州の名門クラブ、特にイングランド・プレミアリーグから彼の獲得への関心があると伝える情報筋もある。