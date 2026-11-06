「今は良好な関係にある」トーマス・トゥヘル監督、ジュード・ベリンガムとの関係に「浮き沈みがあった」と認める。弟ジョーブはイングランド代表に初招集

ジュードの後押しを受け、トゥヘル監督がジョーブ・ベリンガムを招集
トゥヘル監督は来週の2連戦に向け、ジョーブをU-21代表から昇格させ、驚きを与えた。ボーンマスのアレックス・スコットは負傷し、アーセナルのマイルズ・ルイス＝スケリーは木曜日にウェンブリーで行われるクロアチア戦で出場停止となる。メンバー発表の場で、トゥヘル監督は自身とジュードの意見が常に一致していたわけではないと認め、レアル・マドリーのスター選手が21歳のボルシア・ドルトムントMFの招集を後押ししたと明かした。
「もちろん、関係には浮き沈みが少しあったが、今は良好だ」とトゥヘル監督は語った。「彼を指導するのは大好きだ。彼はトップ選手で、非常に影響力のある選手だ。それはお互いに言えることだと思う」
トゥヘル監督、ワールドカップで起用しなかったメイヌーに謝罪
トゥヘル監督はまた、マンチェスター・ユナイテッドのMFメイヌーがアメリカでのワールドカップで1分もプレーしなかったことについて、チーム全員の前で謝罪したと明かした。「チームとスタッフの前で伝えた」と同監督は語った。「『君を起用しなくて申し訳ない。君は何も悪くない。責任は私にある』と伝えた。彼は落胆していたし、少し自信を失ったと思う」
メイヌーは負傷により10月の代表活動を辞退し、今回もメンバーから外れた。トゥヘル監督は「彼が負傷し、その後マンチェスター・ユナイテッドのパフォーマンスが少し急激に落ち込んだ。だから彼はその影響を受けている」と述べた。
パーマーとフォーデンはイングランド代表メンバーから外れる
コンディションが良く、まずまずの調子にあるチェルシーのコール・パーマーも、再びメンバーに入らなかった。トゥヘル監督は「個人的な理由ではないし、彼が代表に来てプレーしたいと強く思っていないなどと決めつけることは決してない。だが、競争は続いている。重要なのは、行動で示し、代表合宿に来る選手たちだ」と強調した。
Related Topics
3月以来イングランド代表でプレーしていないマンチェスター・シティのフィル・フォーデンは、招集に近づいていたものの、エティハドでは再びベンチに回った。トゥヘル監督は「彼は招集に近いし、これからも常にそうだ。選手としての彼が大好きだ。好きにならない理由があるだろうか」と語った。
トゥヘル監督とイングランド代表の今後は？
イングランドは木曜日にウェンブリーでクロアチアを迎え、その後スペインと対戦する。ジョーブは兄とともに、A代表デビューを果たすことを望んでいる。
アーセナルで先発出場していないエベレチ・エゼは、モーガン・ギブス＝ホワイトとともにメンバーに残った。一方、フォーデンとパーマーは所属クラブでのプレーを通じて代表復帰を勝ち取らなければならない。