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ナビ・ケイタは現在、苦しい時期を過ごしている。元リヴァプールのスターは精神的な理由から、当面サッカーを離れる。

「今はチームを助ける準備ができていないと感じている。そのため、精神状態を立て直すべく、クラブに休養を申し出た。クラブも了承している。1月から再び一緒に取り組めるはずだ」と、フェレンツヴァーロシュ・ブダペストでケイタを指導するバラス・ボルベイ監督は説明した。

ケイタにとって、今回の状況は近年唯一の挫折ではない。「昨シーズンは厳しいものだった。頻繁に負傷し、前任のロビー・キーン監督との関係もあまり良くなかった。私は彼を再びベストの状態に戻そうとした。それは部分的にはうまくいき、今シーズンも何試合かに出場した」とボルベイ監督は続けた。

しかし、2023年にリヴァプールを離れて以降、ケイタはかつてのパフォーマンスを継続して発揮できていない。特にヴェルダー・ブレーメンへの加入は、競技面で大きな誤算となった。ブンデスリーガ出場はわずか5試合。バイヤー・レヴァークーゼンとのブンデスリーガの試合に向けた遠征を拒否したことで、出場停止処分と罰金も科され、ブレーメンでの時間は予定より早く終わった。

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ケイタは2025年初めにフェレンツヴァーロシュ・ブダペストへ期限付き移籍し、2026年夏にハンガリーのクラブへ完全移籍した。今シーズン、MFはここまで公式戦9試合に出場し、2アシストを記録している。