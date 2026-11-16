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オランダ代表を相手に圧巻の試合を見せた後、クロップ監督は自らのチームをかつてないほど絶賛した。

ユルゲン・クロップ監督は、宿敵オランダ代表とのネーションズリーグ・グループ最終戦で見せた鮮やかな 5-0（1-0）の勝利 を、いつまでも褒めたたえた。

大勝後、ドイツ代表監督はARDに「並外れた試合だったし、並外れて難しい試合でもあった。信じられないようなゴールを決めた。本当にすごかったよ」と語り、「素晴らしいサッカーの試合で、最高の経験だった。こんな結果は願うことさえできなかっただろう」と続けた。

新指揮官はチームが「信じられないようなことをやってのけた」と称賛。「素晴らしいゴール」は「今夜も、これから数週間、数カ月の間も」何度も見返すつもりだという。クロップ監督は代表チームについて「今は本当に特別な集団だ」と語った。初秋の時点ですでに「衝撃を受けるほどほれ込んでいた」という。

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クロップ監督はさらに「誰もが笑顔で帰宅し、少なくとも3、4カ月は代表チームを疑うのではなく、『これは期待できる』と思うだろう」と話した。チームには「素晴らしいサッカー選手、素晴らしい人間性を持った選手たち」がいるとし、「選手たちは今も自分自身を驚かせている」と語った。

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デリー・シェルハントとブラヤン・グルダを特に称賛

スーパーゴールを決めたデリー・シェルハントと、セルビアで見いだされたブラヤン・グルダ についても、クロップ監督は特に言及した。「2人ともボールを扱う技術がある。まったく、すごいよ！ だが、彼らの運動量は凄まじかった。最後にチームを形づくるのはそこだ。技術のある選手はほかにもいるからね。どれだけ献身と情熱を注ぎ込むかが大事なんだ！」

ただし、クロップ監督は警鐘も鳴らした。4度の世界王者はネーションズリーグの準々決勝に進出したものの、「すべての問題が解決したわけではない。それはもちろん、ばかげた考えだ。だが、我々は力を示した。自分たちへのハードルを高く設定したのだから、何度でもそれを越えなければならない」

Getty Images

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バスティアン・シュヴァインシュタイガー氏もフロリアン・ヴィルツを称賛

2ゴールを挙げたフロリアン・ヴィルツも「僕たちはもっと良くなりたい。すでに良い歩みを進めているし、本当に楽しい」と、その考えを強調した。

見ていた人々にとっても楽しい試合だった。ARDの解説者バスティアン・シュヴァインシュタイガー氏は「我が国では大きな熱狂が巻き起こるだろう。こういう試合で5-0の勝利を収めるのを、我々は待っていた」と興奮気味に語り、シェルハントに加えて、とりわけヴィルツを称賛した。

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「あのような選手がチームにいるのは夢のようだ」。ヴィルツ、シェルハント、グルダは「違いを生み出せる選手」だという。シュヴァインシュタイガー氏は、最後に挙げたグルダがチームにいることは「世界最高レベルだ」と評した。