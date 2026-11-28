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マンチェスター・ユナイテッドの危機は土曜日、新たな底に達した。マウリシオ・ポチェッティーノ監督の就任後初のホーム戦は、ブレントフォードに0-4で惨敗。オールド・トラッフォードに険悪な空気が漂う中、ユーリ・ティーレマンスはチームメートに対し、新監督の戦術構想の下で団結を保つよう訴えた。

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ポチェッティーノを襲ったオールド・トラッフォードでの悪夢

オールド・トラッフォードで幕を開けたポチェッティーノ体制は、早くも悪夢に変わった。 マンチェスター・ユナイテッドは2試合連続で0-4の大敗を喫した 。守備の苦戦は続き、リーグ開幕から12試合連続で無失点を達成できなかった。クラブ史上、同じ状況に陥ったのは1930-31シーズンのトップリーグ以来、2度目となる。

試合後、悲惨なパフォーマンスを振り返ったMFティーレマンスは、現実から目を背けなかった。ベルギー代表の同選手は『BBC MOTD』に対し、ロッカールーム全体の苦しみを語った。「厳しい。気分のいいものではない。ホームで0-4で負け、得点できず、失点して、結局試合に敗れる。受け入れるのはつらい。得点機をつくっているからこそ厳しいんだ。それでも決められず、相手にチャンスが生まれ、わずかなチャンスでもゴールになる。そうして突然、0-2になる。受け入れるのはつらい」

ティーレマンスが団結を呼びかけ

オールド・トラッフォードでは、カラム・ウィルソンが13分間で2得点を挙げ、ブレントフォードを大きくリードさせた。ハーフタイムの笛にはブーイングが浴びせられた。ウィルソンは19分、DF2人の間でスペースを見つけ、ダンゴ・ワタラのパスから先制。さらにミッケル・ダムスゴーがユナイテッドの守備を切り裂き、ワタラがスペースをつくると、力強いシュートで2点目を決めた。

マンチェスター・ユナイテッドの反撃の望みは82分に断たれた。クリストフェル・アイェルがCKから押し込み、ホームチームが抱えるセットプレー守備の問題が再び露呈した。終盤にはケヴィン・シャーデがセンネ・ラメンスの頭上を越える巧みなループシュートを決め、ポチェッティーノ率いるチームに2試合連続の0-4という大敗を突きつけた。

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ティーレマンスは続けた。「今は厳しい時期だ。戦い、団結し、練習場で取り組まなければならない。いい時期ではない。もちろん、ファンは僕たちとともにいて、いい気分ではないだろうし、選手である僕たちも同じだ。僕たちも苛立っている。今はうまくいっていない。それでも戦い続けなければならない。チームとしてやることだ。僕たちはチームとして十分ではなかった。それが事実だ。受け止め、責任を負い、前に進まなければならない」

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ポチェッティーノの取り組みを信頼

就任後の厳しい船出にもかかわらず、ティーレマンスは ポチェッティーノがチームの立て直しを託すべき人物だと確信している 。アルゼンチン人指揮官はマイケル・キャリックの退任後にマンチェスター・ユナイテッドを率いることになったが、最初の3試合でまだ勝利がない。プレミアリーグでリヴァプールに0-4で敗れ、チャンピオンズリーグではスポルティングCPと2-2で引き分け、その後ブレントフォードにも0-4で敗れた。

監督交代について、ティーレマンスはこう付け加えた。「こういう状況なんだ。シーズン途中にやって来て、試合がたくさんある。監督は自分の考えを浸透させ、メッセージをチームに伝えようとしている。結果が出ていないから、舞台裏で進めている取り組みは見えない。結果がついてくることを願っている。今がいい時期ではないのは分かっている。休止期間前のチャンピオンズリーグ、ホームでのローマ戦以来、勝てていない。次の試合で勝つ感覚を取り戻すしかない」

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最下位転落の危機に直面するユナイテッド

この敗戦でマンチェスター・ユナイテッドは勝ち点8の19位に低迷している。今季唯一の勝利は、8月のイプスウィッチ戦で挙げたものだ。一方、快勝したブレントフォードは勝ち点20で5位に浮上した。ユナイテッドにとってさらに悪いことに、日曜日にクリスタル・パレスがハル・シティに勝てば、プレミアリーグの最下位に転落する可能性がある。