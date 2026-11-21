共有 GOALをGoogleでフォロー

シャビ・アロンソは、リーズ・ユナイテッドにホームで1-4と大敗した後、チェルシーが現在「不安定な時期」にあると認めた。落ち着きを欠いたチェルシーをアウェーチームが突き、スタンフォード・ブリッジで快勝。チェルシーとのアウェー戦では20年以上ぶりの勝利を挙げた。

広告

ロンドン西部で歴史的な崩壊

土曜日のスタンフォード・ブリッジで、勢力図の大きな変化を印象づける一戦が繰り広げられた。リーズ・ユナイテッドは苦戦する チェルシーを圧倒し、この地で1999年以来となる勝利を挙げた 。アロンソ率いるチームは序盤こそ好調だったものの、プレッシャーの中で崩れ、プレミアリーグの順位でリーズに逆転を許した。この結果、チェルシーは8位に沈み、リーズは6位に浮上。現在ボーンマスが占めるチャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点1差となった。

試合終了後、報道陣の前に姿を見せた落胆したアロンソは、チームの現状について率直に語った。スペイン人指揮官はBBC MOTDに対し、こう述べた。「失望しているし、悲しい。敗北を受け止めるのはつらかった。今は不安定な時期にある。これまでプレーする上で持っていた自信を少し失った。難しい時期だが、全員で乗り越え、解決策を見つけなければならない」

オカフォーとカルバート＝ルーウィンがチェルシーを苦しめる

チェルシーは当初、試合を掌握しているように見えた。エマヌエル・エメガが 25分、クラブでの初先発をゴールで飾った。夏に加入したオランダ人FWは、左足で強烈なシュートを放ち、チェルシーを先制に導いた。しかし、リーズはすぐさま反撃。わずか3分後、ノア・オカフォーがチェルシーの守備陣の混乱を突き、ボールをファーサイドの隅に流し込んで同点とした。

その後、マイケル・オリバー主審が、ゴールに向かっていたジェイデン・ボーグルのシュートをモーガン・ロジャーズが手で阻止したと判定。リーズはPKから逆転を果たした。キッカーを務めたドミニク・カルバート＝ルーウィンは、落ち着いてゴール下隅に決めた。58分には、オカフォーが弾んだルーズボールに反応し、浮かせたシュートをゴール上部に決めてリードを広げた。さらにアディショナルタイム終盤、ブレンデン・アーロンソンがハーフウェーラインから抜け出し、冷静にゴール下隅へ決めて圧勝を締めくくった。

広告 広告

アロンソ、流れを変える一手を模索

何とか流れを変えようと、アロンソはダニー・ウェルベックとペドロ・ネトをベンチから投入したが、戦術的な変更は打開につながらなかった。指揮官は、逆境に対応できなかったことが大きな懸念だと指摘した。「最初の30分は良かったが、同点に追いつかれてからは、あまり落ち着いてプレーできず、勢いを失った」とアロンソは試合後の振り返りで説明した。

Related Topics

チェルシーの指揮官はさらに、後半にチームが決定力を欠いたことについて語った。「後半はもっとできたはずだ。しかし、本格的に攻め込むための自信を取り戻せず、流れを変え得る1点を奪うまで押し込めなかった」

精神面とフィジカル面の苦境が深まる

チェルシーは11月27日にノッティンガム・フォレストとのアウェー戦に臨み、大敗を払拭したいところだ。その後、12月2日にはスタンフォード・ブリッジに戻り、クリスタル・パレスを迎える。一方のリーズは、11月28日にホームでコヴェントリー・シティと対戦し、勢いを維持したい。その4日後には、エティハド・スタジアムでマンチェスター・シティとの厳しいアウェー戦が待つ。

広告

現在クラブが直面する最大の障害は何かと問われたアロンソは、複数の要因が絡み合っていると指摘した。「すべてはつながっている。自信、今の不安定さ、試合で求められるもの、フィジカル面。すべてが関連している」と締めくくった。