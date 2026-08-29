「今はより自由を感じている」ベリンガムがモウリーニョの影響を明かす

ジュード・ベリンガムは、期待されたパフォーマンスを発揮できなかった2シーズンを経て、レアル・マドリードで本来の実力を取り戻し始めた。このイングランド代表MFはシーズン開幕から際立った存在感を放ち、エスパニョール戦でゴールを決めたほか、レアル・ソシエダ戦ではムバッペとヴィニシウス・ジュニオールに2つの決定的なアシストを供給する活躍を見せた。

ベリンガムはレアル・マドリードの公式メディアとのインタビューで、新たな役割が自身の能力を示すためのより大きなスペースを与えてくれていると語り、次のように説明した。「再びより大きな自由を感じている。いつ後ろに下がるか、前に進むか、あるいはペナルティエリア内に侵入するかを自分で決められる、より大きな自由をね」

イングランド代表は続けてこう述べた。「これが自分にとって最高のポジションだと思う。自分のすべての能力を発揮させてくれるからね。信頼を寄せて、このようなプレーの機会を与えてくれた監督には本当に感謝している」

ベリンガムは、力強いスタートは、チャンピオンズリーグの開幕とともに過密日程の局面に入る前の重要な一歩だと捉えており、今後の期間においてポジティブな勢いを維持することの必要性を強調した。

彼はこう語った。「勢いを築くことは極めて重要だ。今、チャンピオンズリーグの開幕とともに難しい局面がやって来る。試合が積み重なっていくなかで、良いスタートを切れるのは良いことだ」。そして、多くの新加入選手が加わったことで、彼らがチームに順応するための時間を与える必要があると指摘した。

このイングランド代表MFは新加入選手たちの融合の速さを称賛し、レアル・マドリードほどの規模のクラブへの移籍が大きなプレッシャーのなか、新監督や新スタッフとともに行われるという困難さがあるにもかかわらず、彼らがロッカールーム内でもピッチ上でもポジティブな印象を残したと強調した。

さらにベリンガムは、チーム全体の向上にも光を当て、強力なプレッシングとボールを失った後に素早く奪い返すことが、レアル・マドリードがシーズン序盤により良い姿を見せる助けとなった最も顕著な要因の一つだとの見解を示した。