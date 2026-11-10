「今の我々にはレジスタがいない！」ロベルト・マンチーニ、イタリア代表のメンバー刷新について率直に語る

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イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、フランス、ベルギーとのUEFAネーションズリーグの試合を前に、戦術構想と代表メンバーの若返りに向けた方針を明らかにした。マンチーニ監督はニコロ・ザニオーロに勝敗を左右するリーダーとなるよう求めるとともに、中盤でレジスタを探していることや、ベテラン選手を招集しなかった理由を説明した。

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マンチーニ監督、ネーションズリーグを前にイタリア代表の若返りを推進

イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督が、招集メンバーを選ぶ際の方針を明かした。イタリア代表は、フランス、ベルギーとの重要なUEFAネーションズリーグの試合に向け、コヴェルチャーノに集合。マンチーニ監督は実績ある選手に新たな有望株を加えることを重視し、長期的な成長を見据えた若いチームをつくっている。

複数のベテラン選手が今回の合宿から外れる中、ウディネーゼのアタッカー、ニコロ・ザニオーロらには、より大きなリーダーシップが期待されている。

マンチーニ監督は、代表の選手層を厚くするには、新たな技術を持つ選手を直接見極めることが不可欠だと強調した。

ザニオーロに求められる、勝負を決めるベテランとしての役割

若返りを進めるチームで変化しつつあるザニオーロの役割について、マンチーニ監督は、複数のポジションをこなせる27歳が、継続して試合を決める選手にならなければならないと明言した。

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マンチーニ監督は「ほかの選手と同じことを期待している。良いプレーをし、それを続けることだ。時間は過ぎていくのだから、試合を決める存在になり始めなければならない」と語った。「かつては若手だったが、今は代表で違いを生み出す選手になるべきだ」

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ザニオーロが戦術面で柔軟に起用できることにも触れ、「ザニオーロはその能力を生かし、どこでもプレーできる。攻撃的MF、ウイング、ストライカーだ。2018年当時は、もっと経験豊富な選手がいた。ジョルジョ、レオ、ヴェラッティ、ジョルジーニョが最も経験豊富だった。今はそれほど多くない」と付け加えた。

レジスタを探し、若手司令塔をチームへ

中盤のバランスについては、カリアリの若手アレッサンドロ・ロマーノとコモのリッカルド・カッサーノの招集に言及し、イタリア代表に司令塔が不足している現状を率直に語った。

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マンチーニ監督は「ロマーノも迷っていた選手の一人だが、我々を選んだ。彼は若い。プレーする必要があるし、ミスをすることもある。完璧な人間はいない」と述べた。「私が考えるレジスタか？ 今、我々にはレジスタがいない。ジョルジーニョのような選手のことを言っているのか？ そういう選手はいない。今後数カ月で誰かが台頭することを願っている。トナーリを試したし、ほかにも適応できる選手はいる」

カッサーノの可能性については、「カッサーノは、今の我々に欠けていた選手かもしれない。フィジカル面では成長が必要だが、レジスタとしての資質がある。彼は独自のスタイルでサッカーをするチームでプレーしており、彼らは代表の将来にとって重要な存在になり得る」と付け加えた。

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準々決勝進出を目指すイタリア、ベテランを招集外とした狙い

マンチーニ監督はまた、欧州王者となったフェデリコ・ベルナルデスキとブライアン・クリスタンテを招集しなかった理由に加え、フロジノーネのMFジャコモ・カロのように国内で好調ながら招集しなかった選手についても説明した。

「ベルナルデスキとクリスタンテのことは分かっているので、試すために呼ぶ必要はない。このレベルの選手が必要になれば招集する。今は別の解決策を見つけ、若手選手に経験を積ませる必要がある」とマンチーニ監督は説明した。「カロは好調な選手の一人だ。フロジノーネには良い選手が3、4人いる。今は、すでに29歳や30歳の選手を招集することはできない。必要になれば招集するが、代理人に言われたからではない」

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イタリア代表は木曜日、完売となったサン・シーロでフランスを迎え、日曜日にはブリュッセルに遠征してベルギーと対戦する。リーグAの準々決勝進出を目指す。