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マンチェスター・ユナイテッドの前監督エリック・テン・ハーグ氏が、同クラブはプレミアリーグから降格する可能性があると厳しく警告した。オランダ人のテン・ハーグ氏は、トップリーグの競争の激しさを踏まえ、苦戦するマイケル・キャリック監督率いるチームが、考えられないような降格に陥る現実的な危険にさらされていると考えている。

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ユナイテッドに深刻な降格の危機

テン・ハーグ監督は、ユナイテッドがプレミアリーグから降格する現実的な危機に直面していると考えている。この発言は、土曜日に喫した痛手となるチェルシー戦での2-0の敗戦を受けたものだ。この結果、キャリック監督率いるチームは9試合でわずか勝ち点7の17位に低迷。降格圏の最上位にいるクリスタル・パレスを得失点差だけで上回っている。

ユナイテッドは現在、全公式戦で9試合連続未勝利という苦境にある。オプタによると、これは1984年以来最長の未勝利記録だ。

テン・ハーグ監督が悪循環を警告

ユナイテッドの首脳陣は、スタンフォード・ブリッジでの一戦に向けてキャリック監督を続投させた。これは、ホームでのボーンマス戦での3-0の敗戦や、チャンピオンズリーグの敵地でのコモ戦での4-1の大敗など、直近に大敗が続いていたにもかかわらず下された決断だ。

ユナイテッドが半世紀以上ぶりに降格する可能性を問われたテン・ハーグ監督は、率直な見方を示した。オランダ人指揮官は、その大きな要因としてリーグ全体のレベルの高さを挙げた。

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「プレミアリーグでは間違いなく起こり得る。どのチームも強いからだ」とテン・ハーグ監督はESPNに語った。「一度悪い方向に転び、本当に悪循環に陥れば、そう、非常に、非常に厳しくなり得る」

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近年の状況に鮮明な対照

テン・ハーグ監督は2022年にオールド・トラッフォードで指揮を執り始め、2024年に解任されるまでにクラブの無冠の時期を終わらせた。在任中にはユナイテッドをFAカップとリーグカップの両方で優勝に導いた。

オランダ人指揮官は最近、2026-27シーズンを前にFCトゥウェンテの新テクニカルディレクターに就任した。イングランドでの日々を振り返り、自身が成し遂げたこととクラブの現在の苦境との鮮明な対照を指摘した。

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「我々が来る前は、6年間タイトルを獲得していなかった」とテン・ハーグ監督は述べた。「今、彼らがどこにいるか見てほしい」

苦しむユナイテッドに重要な試合が迫る

キャリック監督は、ホームでの重要な2試合を前にチームを立て直す方法を見つけなければならない。ユナイテッドには、深刻な低迷を止め、失われた自信を取り戻すための好結果が切実に必要だ。

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火曜日の夜にはチャンピオンズリーグでASローマをホームに迎える。その後はすぐに、プレミアリーグ残留を懸けた戦いへと意識を切り替えることになる。キャリック監督率いるチームは日曜日、勝利が不可欠な一戦でアストン・ヴィラをオールド・トラッフォードに迎える。