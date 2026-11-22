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ドニエル・マレンがパルマ戦で4得点を挙げ、ローマはセリエAで5-1の大勝。暦年のリーグ戦得点数でクラブ歴代最多記録に並んだ。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は元アストン・ヴィラFWを「並外れている」と称賛。マレンの2026年セリエAでの26点目により、ローマは首位ラツィオとの2ポイント差を維持した。

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マレンが4得点、ローマの66年前の記録に並ぶ

ドニエル・マレンの4得点に導かれ、ローマはセリエAでパルマに5-1の大勝を収めた。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるチームは、首位ラツィオとの2ポイント差を維持。ホームのパルマはネスタ・エルフェージュがカウンターから一時同点としたが、ローマはロドリゴ・モラも得点を挙げた。

この4得点で、マレンは開幕からのリーグ戦12節で12得点に到達。1月にアストン・ヴィラから加入して以降、2026年の暦年におけるセリエA得点数は26となった。オランダ代表FWは、ペドロ・マンフレディーニが1960年に樹立したクラブ歴代最多記録に並んだ。年末まではまだ1カ月以上残っている。

ガスペリーニ監督、マレンが自身の戦術で輝く理由を説明

試合後にDAZNイタリアの取材に応じたガスペリーニ監督は、同点弾を許した後のチームの対応を称賛。また、ローマの攻撃スタイルとマレンの戦術的な相性の良さを強調した。

「マレンはオランダ、ボルシア・ドルトムント、アストン・ヴィラですでに優れたストライカーだった。実力がなければ、あのレベルではプレーできない」とガスペリーニ監督は語った。「私が彼を、最も持ち味を発揮できる場所で起用したのかもしれない。セリエAには若い才能を含め、優れたストライカーが大勢いる。もちろんラウタロ・マルティネスもいるが、今のマレンは並外れている。彼は我々のチームと非常によくかみ合っている。実力では上と評価されても、我々のサッカースタイルにはそれほど合わないストライカーを起用するより、マレンから多くを引き出せているのかもしれない」

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ヴィラからの期限付き移籍を経て、記録に並ぶ得点源に

マレンは2026年1月16日にアストン・ヴィラからローマへ期限付き移籍で加入。得点を重ねてクラブのUEFAチャンピオンズリーグ復帰に貢献した後、5月に移籍金2500万ユーロで完全移籍し、2030年6月までの契約を結んだ。今回の4得点は、2026年のセリエAで自身3度目となるハットトリックでもあった。イタリアのトップリーグで最後に同じ偉業を達成したのは、アタランタでガスペリーニ監督の下でもプレーしたヨシップ・イリチッチだ。

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ローマのリーグ戦最初の12試合での36得点は、1950-51シーズンにインテル、ミラン、ユヴェントスがいずれもこの数字を上回って以来、76年間でセリエAのどのチームよりも多い数字だ。

2026年の残り試合を前に、優勝争いに勢い

勝ち点30で首位ラツィオを追うローマ。ガスペリーニ監督は、パルマ戦で逆境を乗り越えたことが、チームの自信の高まりを示していると指摘した。

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11月下旬の時点で、マレンは暦年のリーグ戦得点数でマンフレディーニの26得点に並んでいる。2026年が終わるまでにローマのクラブ歴代最多記録を単独で更新する機会は、まだ十分に残されている。