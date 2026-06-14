リヴァプールの元監督ユルゲン・クロップは、ドイツのテレビ局「マグンタTV」の解説者として出演した際、辛辣なコメントを残し、2026年ワールドカップ開幕を前に大きな議論を巻き起こした。

スペイン紙「アス」によると、クロップはドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンについて「幸いなことに、今のところメンバーを選んでいるのはまだユリアンだ」と語り、最後の言葉を皮肉って将来的な変更の可能性をほのめかした。

ドイツでは長らく後任候補と噂されるクロップの発言に、スタジオが即座に反応。バイエルン・ミュンヘンのレジェンドで同番組コメンテーターのトーマス・ミュラーは笑いながらこう返した。 「クロップ、今は6月だ。君はすでに9月にいるみたいだね！」と、クロップが先走りしていることを皮肉った。

ナゲルスマンの反応

ドイツ対キュラソー戦前会見で質問を受けたナゲルスマンは、やや緊張した様子でドイツ人記者に答えた。 「その質問が君から来るとは驚いたよ」と返答。記者が不快な様子を感じ取ると、ナゲルスマンは笑いながら「よし、次の質問」と切り出し、話題を避けました。

2度目の反応

やがて英国人記者が英語で同じ質問をすると、ナゲルスマンの苛立ちは顕著になった。彼は「君も同じメディアか？」と尋ね、こう続けた。 「私がこの件を語ることは適切ではない。各自が状況を判断することが重要だ。私にも見解はあるが、今は話さない」

その後、ナゲルスマンは口調を和らげ、クロップとミュラーは「素晴らしい人物」であり、サッカー界で成功を収めた人物であるため、自由に意見を述べる権利があると指摘した。