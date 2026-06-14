リヴァプールの元監督ユルゲン・クロップは、ドイツのテレビ局「マグンタTV」の解説者として出演した際、辛辣なコメントを残し、2026年ワールドカップ開幕を前に大きな議論を巻き起こした。

スペイン紙「アス」によると、クロップはドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンについて「幸いなことに、今のところメンバーを選んでいるのはまだユリアンだ」と語り、最後の言葉を皮肉に強調。将来的な変更の可能性をほのめかした。

ドイツ『マグンタTV』によると、ドイツ代表監督の後任候補と噂されるクロップの発言にスタジオは即座に反応。バイエルン・ミュンヘンのレジェンドで同番組コメンテーターのトーマス・ミュラーは笑いながらこう返した。 「クロップ、今は6月だ。君はすでに9月にいるみたいだね！」と、クロップが事態を先取りしていることを皮肉った。

ナゲルスマンの反応

ドイツ対キュラソー戦前日の会見で質問を受けたナゲルスマンは、やや緊張した面持ちでドイツ人記者に答えた。 「その質問が君から来るとは驚いたよ」と返答。記者が不快な様子を感じ取ると、ナゲルスマンは笑いながら「よし、次の質問」と切り出し、話題を避けました。

2度目の反応

やがて英国人記者が英語で同じ質問をすると、ナゲルスマンの苛立ちは顕著になった。彼は「君も同じメディアか？」と尋ね、こう続けた。 「私がこの件を議論するのは適切ではない。各自が状況を判断することが重要だ。私にも意見はあるが、話さない」

その後、ナゲルスマンは口調を和らげ、クロップとミュラーは「素晴らしい人物」であり、サッカー界で成功を収めているため、自由に意見を述べる権利があると指摘した。