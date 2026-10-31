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チェルシーとアルゼンチン代表のGKエミリアーノ・マルティネスは、先ごろのワールドカップ決勝を今日再戦すれば、アルゼンチンがスペインに勝つと考えている。スペインの選手たちを称賛しながらも、ベテランGKは、延長戦での悔しい結果を経た今も、リオネル・スカローニ監督率いるチームの方が優れていると確信している。

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マルティネス、スペインとの対戦でアルゼンチンの勝利に自信

マルティネスは、アルゼンチンがワールドカップ決勝でスペインに敗れた悔しい一戦を振り返った。南米のアルゼンチンは、延長戦にトーレスがこの試合唯一のゴールを決め、僅差で敗れた。

しかし、チェルシーのGKは依然として母国の代表チームに絶大な自信を持っている。34歳のマルティネスは、両国が今再び対戦すればアルゼンチンが勝つと断言した。インタビューで、現在の国際サッカーにおける力関係について大胆な見解を示し、スカローニ監督率いるチームには、あの苦い結果を覆すだけの力があるとの考えを語った。

チェルシーのスター選手、スペインを称賛

マルティネスは、スペイン代表の選手たちが持つ並外れた才能を認めた。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、世界のどんな相手とも渡り合える強力なチームを築き上げたと語っている。それでも、マルティネスは現時点ではアルゼンチンに分があると感じている。記者のガストン・エドゥルとの率直な対談で、その思いを明かした。

「スペイン代表の選手たちが非常に優れていることは分かっていた」とマルティネスは説明した。「でも、何というか、今対戦すれば僕たちが勝つと感じていたし、今もそう感じている」

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スペインと2022年のフランスを比較

話題は過去の大会と、アルゼンチンが対戦してきた相手の実力に移った。マルティネスは2022年、カタールで行われたワールドカップで、フランスとの劇的なPK戦を経て母国の優勝に貢献した。

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欧州の強豪2チームを比較したマルティネスは、フランスの方により強い恐怖を感じたと認めた。その主な理由として、それまでの大会での実績と、チームの成熟度を挙げている。

「2022年のフランスには、より大きな敬意を抱いていた」とマルティネスは締めくくった。「彼らは当時、すでに世界王者になっていた。決勝では年齢面ではるかに良い状態にあり、経験も豊富だった。彼らにはより大きな敬意を抱いていた」

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けがからの回復を続ける

マルティネスは現在、顎の骨折で手術を受け、離脱している。このけがを負ったのは、チェルシーがエヴァートンに2-0で勝利した試合でのことだ。できるだけ早くチームに復帰できるよう、回復に専念している。