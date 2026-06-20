セネガルは火曜未明にノルウェーと2026年W杯出場を懸けて対戦するが、連盟が選手報酬を支払わず、チーム状況が急激に悪化している。

ウェブサイト「スポーツ・ニュース・アフリカ」によると、代表チームは2025年アフリカネイションズカップの出場などで多額の収入を得ており、2026年ワールドカップの出場権獲得報奨金も受け取っている。それでも協会は選手への支払いを怠っているという。

この財政危機は最悪のタイミングで起きた。 フランス、セネガル、ノルウェー、イラクが属する「死の組」の初戦でフランスに1-3で敗れたセネガルは、ノルウェー戦でグループ突破を懸ける。

フランス戦では前半善戦したが、後半に守備が崩れ1－3で敗れた。ノルウェー戦で負ければ予選敗退が濃厚となり、チームは大きなプレッシャーにさらされている。

問題は資金面だけでなく、宿泊施設の質にも及ぶ。複数の選手が割り当てられたホテルのレベルに不満を表明した。 「はるかに劣る」と酷評された。

アフリカネイションズカップで同行していた総料理長が今回は不在で、選手たちは質の低い食事を理由に外部レストランから出前を取った。

わずか6か月で待遇が激変したことに、協会財務と運営への疑問も出ている。

さらに、バビ・ティアオ監督は契約満了により法的・財政的な問題を抱え、無契約状態で業務を続けている。 さらに5か月分の未払い給与の支払いを求めており、W杯出場権を獲得した監督に対する協会の義務怠慢は明らかだ。