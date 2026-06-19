セネガルは火曜未明にノルウェーと対戦し、2026年ワールドカップ出場がかかる一戦を前に内部危機に直面している。連盟が選手への報酬支払いを怠り、状況は悪化しているという。

サイト「スポーツ・ニュース・アフリカ」によると、代表は2025年アフリカネイションズカップの出場などで多額収入を得ており、2026年ワールドカップ出場権の報奨金も受け取っている。それでも協会は選手への支払いを怠っているという。

この財政危機は最悪のタイミングで起きた。 フランス、セネガル、ノルウェー、イラクが属する「死の組」の初戦でフランスに1-3で敗れたセネガルは、ノルウェー戦でグループ突破の行方が決まる。

フランス戦では前半善戦したが、後半に守備が崩れ1－3で敗れた。ノルウェー戦で負ければ予選突破が絶望的になるため、チームには大きなプレッシャーがかかっている。

問題は金銭だけでなく宿泊環境にも及ぶ。複数の選手が割り当てられたホテルの質に不満を表明した。 「はるかに劣る」と酷評された。

さらに、アフリカネイションズカップでは同行していた総料理長が今回は不在で、選手たちは質の低い食事に不満を表明し、外部レストランから注文する事態となった。

わずか6か月で待遇が激変したことに、協会財務と運営への疑問も出ている。

さらに、バビ・ティアオ監督は契約満了により法的・財政的な問題を抱え、無契約状態で業務を続けている。 さらに5か月分の未払い給与も請求しており、ワールドカップ出場権を獲得した監督に対する協会の義務怠慢は明白だ。