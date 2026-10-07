バイエルン州首相府が明らかにした。これに先立ち、『ビルト』紙がこの表彰について報じていた。

ゼーダー氏はコンパニ監督を「偉大なクラブにふさわしい偉大な指揮官」であり、「人間らしさのために尽力する代弁者」だとたたえた。ドイツのレコードマイスターにとって40歳の同監督は「幸運な当たり」であり、かつての「FCハリウッド」は、彼の下で成功する「FCフィールグッド」へと生まれ変わったという。

また、コンパニ監督は「人間の尊厳に対する明確な訴え」によって「スポーツ界をはるかに超えて多くの人々に感銘を与えた。だからこそ、フィンセント・コンパニはスポーツ界の偉大な人物であるだけでなく、私たちの社会に責任を果たす模範でもある」とゼーダー氏は語り、「世界におけるバイエルンの素晴らしい大使」と評した。

フィンセント・コンパニ、ビニシウス・ジュニオールを巡る人種差別騒動後に感情のこもったスピーチ

バイエルンの指揮官は2月、人種差別に反対する、およそ12分に及ぶ大きな反響を呼んだ声明を発表していた。きっかけとなったのは、ベンフィカ・リスボンとレアル・マドリーのチャンピオンズリーグの試合で、レアル・マドリーのスターFWビニシウス・ジュニオールに向けられた人種差別的侮辱、そして当時のベンフィカ監督ジョゼ・モウリーニョ（現レアル）のそれを相対化する反応だった。

「バイエルン・スポーツ賞」は2002年から、社会におけるスポーツの前向きな影響を特別な形で可視化し、スポーツ界を創意工夫によって彩るスターや取り組みに贈られている。この賞は複数の部門で授与される。今年の授賞式は土曜日にミュンヘンで行われる。







