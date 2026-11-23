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選手組合FIFPROが、バイエルン・ミュンヘンの幹部を再び厳しく批判した。ジャマル・ムシアラへの対応を巡るものだ。ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOは困惑を示している。

FIFPROのセルヒオ・マルキ会長は月曜日、負傷からの回復途上にある代表選手の健康状態を「公の場で論じ、給与に疑問を呈することは、人間性と思いやりが著しく欠けていることを示している」と述べた。『Absolut Bayern』が声明を伝えている。

マルキ会長はさらに、ムシアラには「クラブからの支援と、契約が守られるという確信」が必要だと述べ、バイエルン幹部の発言を「最も強い言葉で」非難した。

給与が減額される可能性についても、マルキ会長は23歳のムシアラを擁護した。「私はジャマルに全面的に連帯する。バイエルンは回復期間を通じて彼を支援し、締結した契約を無条件で守らなければならない」

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マルキ会長は南米の例を挙げた。「アルゼンチンでは、選手が自分ではどうにもできない負傷や病気によってプレーできなくなった場合、プロサッカー選手の労働協約が、医師による復帰許可が出るまで合意済みの給与を保護する。契約期間がすでに終了していても同じだ」

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そのため、「バイエルンほどの規模のクラブの幹部が、まだ有効な契約を履行するかどうか疑問を呈していると聞くのは残念だ。サッカーにとって後退だ」と述べた。

Getty Images

バイエルンがFIFPROの反応に驚いた理由

ドレーゼンCEOはFIFPROからの厳しい批判に困惑を示した。「ファンがこの件を気にかけるのは当然だ。選手は皆、私たちの仲間だからだ。そう、ジャマルも私たちの仲間だ！だからこそ、私たちは彼を気にかけている。反響があるのは分かっていた」と、tz/Münchner MerkurとBildの取材に語った。「だが、正直に言って、FIFPROの反応にはただ驚いた。この選手組合は、そもそもドイツでは活動していないはずだ……」

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ドレーゼンCEOは、スポーツ担当役員のマックス・エーベルとヴァンサン・コンパニ監督について、「2人はジャマルを信じている。彼が以前の状態に戻れると確信しており、私たち全員がそれに期待している」と説明した。「そしてもちろん、一人の人間としての彼が大切だ。私たちは皆、ピッチ上で以前の彼の姿を再び見たいと願っている！」

欠神を伴う神経機能障害を抱えるムシアラは、ドイツ最多優勝クラブで激しい議論の対象となっている。ケルン戦（1－1）の後、前CEOのカール＝ハインツ・ルンメニゲが議論を過熱させた。 ムシアラのプレー能力に公の場で疑問を呈し、契約を調整する可能性に言及したためだ。

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ドレーゼンCEOはこの議論について、「ここ2日間、この話題が再び波紋を広げたことは嫌でも耳に入った。それでも私の考えは変わらない。ジャマルに時間を与え、健康を取り戻し、以前の状態に戻れるようにするのが、私たちの注意義務だ」と語った。「同時に、私たちにはクラブに対する責任もある。ウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲも、強調する点こそ違え、同じことを言っただけだ。そして、それは言ってもよいことだと思う」

Getty Images

ムシアラとバイエルンの間に秘密の合意はあるのか？

『Süddeutsche Zeitung』によると、夏に ムシアラの代理人とクラブの間で口頭の合意が交わされたという。 ムシアラが以前のようなパフォーマンスを取り戻せなければ、契約を調整することで合意したとされる。

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ドレーゼンCEOは『Süddeutsche Zeitung』の報道について、「私はその会合には出席していなかった」と付け加えた。「だから、その件について報告できることはない。だが、ウリがこの問題について初めて語ったBRの座談会より前に会合があったのなら、発言する際には、そのこともきっと念頭にあったはずだ」

ヘーネスは2週間前、バイエルン放送への出演時に、ムシアラの給与と現在のプレー能力が見合っていないと初めて指摘し、 「ジレンマ」だと語った。 さらに、ムシアラが再び最高の状態に戻れるかどうかにも疑問を投げかけた。ドイツ最多優勝クラブの名誉会長は番組『Sonntags-Stammtisch』で、「彼には簡単には治らない病気がある。ただ、薬である程度は抑えられる」と述べ、さらに踏み込んだ。「だが、かつてのようなプレー能力を再び発揮できるかどうかは……」