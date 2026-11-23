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選手組合FIFPROが、バイエルン・ミュンヘンの幹部を再び厳しく批判した。ジャマル・ムシアラへの対応を巡ってのことだ。CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは困惑を示している。

FIFPRO会長のセルヒオ・マルキは月曜日の声明で、代表選手であるムシアラが回復に努めている間に、その健康状態を「公の場で論じ、給与に疑問を呈することは、人間味と思いやりが著しく欠けていることを示している」と述べた。『Absolut Bayern』が伝えている。

マルキはさらに、ムシアラには「クラブからの支援と、契約が守られるという確信」が必要だとし、バイエルン幹部の発言を「最も強い言葉で」非難した。

給与が減額される可能性についても、マルキは23歳のムシアラを擁護した。「私はジャマルを全面的に支持する。バイエルンは回復の全期間を通じて彼を支え、締結した契約を無条件に履行しなければならない」

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マルキは南米の例を挙げた。「アルゼンチンでは、選手にはどうすることもできないけがや病気によってプレーできなくなった場合、プロサッカー選手の労働協約が、医師からプレーの許可が出るまで契約で定められた給与を保護する。たとえ契約期間がすでに満了していてもだ」

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だからこそ、「バイエルンほどの規模のクラブの幹部が、まだ有効な契約を履行するかどうかに疑問を呈していると聞くのは残念だ。これはサッカー界にとっての後退だ」と述べた。

Getty Images

バイエルンはなぜFIFPROの反応に驚いたのか

CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは、FIFPROの厳しい批判に困惑を示した。『tz/Münchner Merkur』と『ビルト』の取材に対し、こう語った。「この件がファンの気にかかるのは当然だ。我々の選手は一人ひとりが我々の仲間だからだ。その通り、ジャマルは我々の仲間だ！ だからこそ我々は彼を気にかけている。反響があったのは当然だ。しかし正直なところ、FIFPROの反応にはただ驚いた。この選手組合は、そもそもドイツでは活動していないはずだ……」

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ドレーゼンは、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルとヴァンサン・コンパニ監督について、「２人はジャマルを信じている。彼が以前の状態を取り戻せると信じており、我々全員がそれに期待している」と説明した。「そして、もちろん大切なのは一人の人間としての彼だ。我々は皆、彼がピッチ上で以前の姿を取り戻すことを願っている！」

欠神発作を伴う神経機能障害を患うムシアラは、ドイツ最多優勝クラブで激しい議論の的となっている。元最高経営責任者のカール＝ハインツ・ルンメニゲが、ケルン戦（１－１）後に議論を激化させた。 ムシアラのパフォーマンスに公の場で疑問を呈し、契約を調整する可能性に言及したのだ。

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ドレーゼンはこの議論について、こう語った。「この２日間で、この話題が再び波紋を広げたことは嫌でも耳に入ってきた。それでも私の考えは変わらない。ジャマルが時間を与えられ、健康を取り戻し、以前の状態に戻れるように配慮するのは我々の義務だ。同時に、我々にはクラブに対する責任もある。ウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲも、強調する点はそれぞれ違えど、それ以外のことは言っていない。それを口にしてもよいと私は思う」

Getty Images

ムシアラとバイエルンの間に秘密の合意はあるのか

『南ドイツ新聞』によると、夏に ムシアラの代理人とクラブの間で口頭の合意が成立したという。 ムシアラが以前のパフォーマンスを取り戻せなかった場合、契約を調整することで合意したとされる。

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ドレーゼンは『南ドイツ新聞』の報道について、「私はその会合には出席していなかった」と付け加えた。「だから、その件について報告できることはない。ただ、ウリがこの話題に初めて言及した BRの討論番組より前に会合があったのなら、発言する際に彼はそのことを心に留めていたはずだ」

ヘーネスは２週間前、『バイエルン放送』に出演した際、ムシアラの給与と現在のパフォーマンスの間にある隔たりを初めて問題視し、 「ジレンマ」があると語った。 さらに、ムシアラが再びベストの状態に戻れるかどうかにも疑問を投げかけた。ドイツ最多優勝クラブの名誉会長は番組『Sonntags-Stammtisch』で、「彼は簡単には治らない病気を抱えている。ただ、薬である程度は抑えられる」と述べ、さらに踏み込んだ。「だが、かつてのパフォーマンスを再び発揮できるかどうかは……」