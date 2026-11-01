あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

「人間として最低で、スポーツマンとしても最低だ」バルセロナ元会長候補、ラシンでの振る舞いを受けてモウリーニョを痛烈批判

ラシン・サンタンデール 対 レアル・マドリー
ラシン・サンタンデール
レアル・マドリー
ラ・リーガ
ジョゼ・モウリーニョ
スペイン
ポルトガル

何が起きたのか？

レアル・マドリードを率いるポルトガル人指揮官、ジョゼ・モウリーニョが、ラシン・サンタンデールのアルバロ・マンティージャが負傷した際に見せた振る舞いが、批判の波を巻き起こした。元バルセロナ会長候補のトニ・フレイシャが同監督に対し痛烈な非難を浴びせ、ペップ・グアルディオラの元アシスタントであるティト・ビラノバにモウリーニョが行った一件を持ち出したのだ。

この出来事は、レアル・マドリードとラシン・サンタンデールの対戦中に起きた。試合は前半でレアル・マドリードが3得点無失点とリードを奪い、さらに物議を醸すシーンも見られた。中でも目立ったのは、キリアン・エムバペが獲得したPKと、試合開始から約30分後にマンティージャが負ったけがだった。

ラシンのサイドバックは、ペナルティーエリア内での一つのプレーの際に倒れ込んだ後、膝の負傷のためピッチを後にした。重傷の懸念が広がる中、けがの性質を特定する医療報告の発表が待たれている。

フレイシャはこの出来事を利用し、選手が応急処置を受けている最中のモウリーニョの反応を非難した。彼は自身の「X」のアカウントにこう記した。「モウリーニョは最低な人間だ。マンティージャは十字靭帯を断裂していたのに、彼は自ら倒れ込んだかのようなジェスチャーをしていた」

次の試合
AEK

AEK

UEFAチャンピオンズリーグ

2026年11月04日

RMA

RMA

MAL

MAL

ラ・リーガ

2026年11月07日

SAN

SAN

元バルセロナ会長候補の非難はこれにとどまらなかった。彼は、レアル・マドリードとバルセロナの対戦中にモウリーニョがティト・ビラノバの目に指を突き入れたあの有名な一件を引き合いに出し、こう付け加えた。「ティト・ビラノバの目に指を突き入れたのと同じ人間だ。最低な人間であり、最低なスポーツマンだ」

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー