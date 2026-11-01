レアル・マドリードを率いるポルトガル人指揮官、ジョゼ・モウリーニョが、ラシン・サンタンデールのアルバロ・マンティージャが負傷した際に見せた振る舞いが、批判の波を巻き起こした。元バルセロナ会長候補のトニ・フレイシャが同監督に対し痛烈な非難を浴びせ、ペップ・グアルディオラの元アシスタントであるティト・ビラノバにモウリーニョが行った一件を持ち出したのだ。

この出来事は、レアル・マドリードとラシン・サンタンデールの対戦中に起きた。試合は前半でレアル・マドリードが3得点無失点とリードを奪い、さらに物議を醸すシーンも見られた。中でも目立ったのは、キリアン・エムバペが獲得したPKと、試合開始から約30分後にマンティージャが負ったけがだった。

ラシンのサイドバックは、ペナルティーエリア内での一つのプレーの際に倒れ込んだ後、膝の負傷のためピッチを後にした。重傷の懸念が広がる中、けがの性質を特定する医療報告の発表が待たれている。

フレイシャはこの出来事を利用し、選手が応急処置を受けている最中のモウリーニョの反応を非難した。彼は自身の「X」のアカウントにこう記した。「モウリーニョは最低な人間だ。マンティージャは十字靭帯を断裂していたのに、彼は自ら倒れ込んだかのようなジェスチャーをしていた」

元バルセロナ会長候補の非難はこれにとどまらなかった。彼は、レアル・マドリードとバルセロナの対戦中にモウリーニョがティト・ビラノバの目に指を突き入れたあの有名な一件を引き合いに出し、こう付け加えた。「ティト・ビラノバの目に指を突き入れたのと同じ人間だ。最低な人間であり、最低なスポーツマンだ」