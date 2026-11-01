レアル・マドリードの指揮官を務めるポルトガル人のジョゼ・モウリーニョが、ラシン・サンタンデールの選手アルバロ・マンティージャの負傷の際にとった行動が批判の波を呼んだ。バルセロナ会長選に立候補した経歴を持つトニー・フレイシャが同監督に対して激しい攻撃を浴びせ、モウリーニョがかつてのペップ・グアルディオラのアシスタント、ティト・ビラノバに手を出した一件を蒸し返したのだ。

この一件はレアル・マドリードとラシン・サンタンデールの対戦の中で起きた。試合は前半に王者が3対0とリードを奪う展開となり、同時に物議を醸すシーンもいくつか見られた。中でも目立ったのが、キリアン・エムバペが獲得したPKと、試合開始からおよそ30分後にマンティージャが負った負傷である。

ラシンのサイドバックは膝の負傷の影響でピッチを去った。ペナルティエリア内での一つのプレーの際に倒れ込んだ後のことで、重傷を負ったのではないかとの懸念が広がる中、その負傷の性質を見極めるための診断結果が待たれている。

フレイシャはこの一件を利用して、選手が応急手当を受けている最中のモウリーニョの反応を批判し、Xの自身のアカウントに次のように投稿した。「モウリーニョは最低な人間だ。マンティージャは十字靭帯断裂を負っていたのに、彼は選手が自分からわざと地面に倒れ込んでいるかのような仕草をしていた」。

元バルセロナ会長候補の攻撃はそれにとどまらなかった。彼は、レアル・マドリードとバルセロナの対戦中にモウリーニョがティト・ビラノバの目に指を突き入れたという有名な一件を引き合いに出し、こう付け加えた。「ティト・ビラノバの目に指を入れたのと同じ人物だ。最低な人間であり、最低なスポーツマンだ」。