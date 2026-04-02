先週火曜日の親善試合で、スペインの対戦相手であるエジプトの国歌に対して、多くのサポーターがブーイングを送り、さらにイスラム教を敵視するチャントを唱えた「RCDE」スタジアムでの出来事を受け、スペインのサッカー界が注目を集めている。

この問題は過去2日間、メディアから大きな注目を集めている。特に、スペインがモロッコ、ポルトガルと共に2030年ワールドカップを共催することになっているためだ。

スペイン当局やスペインサッカー連盟が本件を非難したにもかかわらず、この事態は、ワールドカップ期間中にスペインで開催される試合で人種差別的な事件が繰り返されるのではないかという懸念を多くの人々に抱かせた。

この件に関して、スペインのラジオ局「カディーナ・セル」がモロッコ紙「クード」の報道を引用して伝えたところによると、モロッコはスペインに代わって2030年ワールドカップ決勝戦の開催を申し出る動きを見せている。

同メディアは、FIFAがスペインで起きている事態を十分に把握しており、したがって2030年ワールドカップ決勝戦の開催地争いにおいて、モロッコが「優位」にあると指摘した。

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同紙はさらに、「モロッコのスタジアムでは、この種またはこれほどの激しさを持つ人種差別的な事件は報告されていない」と続けた。

スペイン政府および主要政党の多くは、コルネリャ・エル・プラットのRCDEスタジアムで行われたスペイン対エジプトの親善試合中に叫ばれた、イスラム教や外国人に対する敵対的なチャントを非難していた。

カタルーニャ州警察は、政府が事件を検察庁に送致したことを受け、現在調査を進めている。

この事件は、イスラム系コミュニティやサッカー界で広範な怒りを引き起こし、とりわけスペイン代表およびバルセロナのイスラム教徒スター選手、ラミン・ヤマルは、この出来事に対して強い憤りを表明した。

また、カタルーニャ州のスポーツ大臣ベルニ・アルバレス氏は水曜日、人種差別的なチャントに対し「強い不快感を表明」し、対応プロトコルの発動が遅れたことについて遺憾の意を表明した。