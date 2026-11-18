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マンチェスター・シティのFWアランは火曜日、ブラジル代表デビュー戦で夢のような経験をした。ブラジルがシンガポールに7-0で快勝した一戦で、元パルメイラスの若手は途中出場から1得点1アシストを記録。ブラジル代表は2026年最後の試合を、決定力を発揮して締めくくった。

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アランにとって夢のような代表デビュー

マンチェスター・シティの新星アランにとって、 A代表でのキャリアはこれ以上ない形で始まった 。後半14分に途中出場したFWは、すぐに存在感を示した。この試合2度目のボールタッチでライアンのゴールを完璧にアシストすると、その後は自らも得点。ブラジルが7ゴールを挙げて大勝した試合を締めくくった。

節目となった一戦を振り返り、アランは長年の夢をかなえた大きな喜びを口にした。「間違いなく夢のようなデビューだった。ここに来ることだけでも夢がかなった。この場所で人生で最高の1週間の一つを過ごした。代表のユニフォームを着て、素晴らしい選手たちと一緒に過ごし、デビュー戦でゴールとアシストを記録できたことは、僕にとって大きな喜びだ」と語ったと、『Globo Esporte』が伝えている。

節目のゴールを家族への思いとともに祝う

夢のようなデビューの重みは、冷静な若手選手さえ圧倒することがある。アランも節目のゴールに歓喜した。ボールがゴールネットを揺らした瞬間は信じられず、ぼう然としたという。それでもすぐに体が動いた。大観衆の歓声の中で神と家族への感謝を胸に、いつものゴールパフォーマンスで妹に思いを伝えた。

「ボールが入ったのを見た時、何をするかさえ分からなかった。考えていたのは神に感謝して、いつものように、僕なりのやり方で妹に捧げるパフォーマンスをして祝うことだけだった。ロッカールームに戻って、父が叫んでひざまずいている動画を見た。スタンドにも行って、感極まっている妻に会った。胸が幸せでいっぱいだ」と説明した。

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アンチェロッティ監督の下で台頭する新たな才能

カルロ・アンチェロッティ監督は11月の代表活動期間を使ってチームの戦力を試し、新たな5選手に機会を与えた。その中でもアランは際立つ存在の一人で、経験豊富なイタリア人指揮官の下で得たチャンスを最大限に生かそうとしている。FWは、ブラジル代表で世界的なスター選手たちとともに過ごす一瞬一瞬から、できる限り多くを吸収することの大切さを語った。

「この経験からできる限り多くのものを得ようとしている。次にいつ戻ってこられるかは分からない。ここにいる間に最大限のことを経験し、学び、良い仕事をして、また戻ってこられるようにしたい」と、マンチェスター・シティのアランは明かした。

2026年を見事に締めくくる

この勝利でブラジルは2026年を好調のうちに締めくくり、主力スター選手と台頭する若手の双方を披露した。相手の抵抗は限られたものだったが、ブラジルの流れるような攻撃と、アランらのチームへの順調な適応は明るい未来をうかがわせる。ブラジル代表は来年の戦いに向けて、多くの収穫を手にオフシーズンに入る。