攻撃的ミッドフィールダーのムバングラは、ボローニャで初先発したACミランとのセリエAアウェー戦でハットトリックを達成した。この3得点が、アウェーのボローニャによる驚きの4-2勝利を決定づけた。

「初めてのハットトリックだ。でも、これが最後にならないことを願っている」と22歳は試合後に喜び、「人生で最高の夜の一つ」を 過ごしたと強調した。ムバングラの突然のゴールラッシュがいっそう際立つのは、それまで約1年間、得点から遠ざかっていたためだ。前回の得点は、2025年11月初旬、ブンデスリーガでヴェルダー・ブレーメンがVfLヴォルフスブルクに2-1で勝利した試合で挙げたものだった。

ムバングラはサン・シーロで早々にボローニャを先制に導いた。至近距離からミランのGKマイク・メニャンを破った（8分）。その後、ホームのミランがいったん試合をひっくり返し、2-1で前半を終えた。後半に入って1時間が経過した頃、ミランのDFダヴィデ・バルテザーギのオウンゴールで同点となり、そこからムバングラが勝利の立役者となった。

ヴェルダーで期待外れだったサミュエル・ムバングラ、ミラン戦でハットトリック

62分には自らボローニャの鮮やかな連係の起点となり、ペナルティースポット付近でポジションを取ると、巧みな動きで相手選手をかわし、冷静に決めて再びリードを奪った。ヴェルダーから期限付き移籍中のムバングラは終了間際にもゴールを重ねた。カウンターからメニャンの前でフリーになり、11メートルの距離から落ち着いて決めて勝負を決めた（86分）。

「これまでは出場機会が少なかったが、3得点を挙げる前から彼の献身的なプレーは気に入っていた。終盤には守備でも右ウイングバックとしてプレーしてくれた」と、ボローニャのラッファエレ・パッラディーノ監督はこの夜の主役を称賛した。ムバングラにとって、この試合がボローニャでの初先発だった。それまでは短時間の途中出場が3回あっただけだった。

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ミラノで迎えたこの水曜の夜は、ムバングラにとって転機となるのだろうか。ブレーメンでは、2025年夏にユヴェントスから移籍金1000万ユーロで獲得され、クラブ史上2番目に高額な新加入選手となったベルギー人選手は、まずまずのスタートを切った後、高額な移籍金に見合わない補強と見なされるようになっていった。昨季後半は先発の機会がほとんどなく、何度も90分間をベンチで過ごした。

ヴェルダー・ブレーメンに移籍金収益も？ ボローニャがサミュエル・ムバングラを完全移籍で獲得する可能性

そのためヴェルダーは、移籍金1000万ユーロで獲得したムバングラをわずか1年で手放すことにも前向きだった。夏の移籍市場が閉まる直前の9月初旬、シーズン終了までのボローニャへの期限付き移籍がまとまった。ブレーメンとの契約は2030年まで残っているが、セリエAで11位につけるボローニャは来夏に向けた買い取りオプションを持つ。報道されている移籍金1250万ユーロを支払い、ベルギーU-21代表選手を完全移籍で獲得する可能性がある。

期限付き移籍から約2カ月間は完全移籍に値する活躍を見せているとは言えなかったが、ミラン戦のような好パフォーマンスを今後も続ければ、状況は大きく変わり得る。そうなれば、ヴェルダーには移籍金による小幅な利益も見込める。

「僕たちは素晴らしいチームだ。本当の強みはそこにある。いつも団結しているし、決して諦めずにそれを証明した」。ムバングラは、ボローニャで居心地良く過ごしているようだ。伝統あるクラブは開幕からセリエAの5試合でわずか勝ち点2にとどまり、18位に沈むなど出遅れた。しかし現在、ムバングラらは直近4試合で3勝を挙げ、ひとまず下位から抜け出している。