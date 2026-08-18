スペインの名門バルセロナは火曜日、イングランドのマンチェスター・シティからロドリの獲得を正式に発表した。これによりエティハド・スタジアムで7年間にわたって続いた黄金時代、成功に彩られた並外れたキャリアに幕が下ろされることとなった。

マンチェスター・シティでのキャリアを通じて、このスペイン代表選手は世界最高のアンカーの一人として自らの名を確固たるものにし、クラブ史上最も成功した時代を築くうえで決定的な役割を果たした。30歳のこのスターは「シチズンズ」のユニフォームで298試合に出場して28得点を記録し、チームの主要14タイトル獲得に直接的に貢献した。

ロドリのマンチェスター・シティでの獲得タイトルには、プレミアリーグ4回、リーグカップ4回、FAカップ2回、コミュニティ・シールド2回に加え、UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップのタイトルが含まれる。

ロドリはクラブのサポーターに向けて感動的な別れのメッセージを送り、イングランドのクラブの 公式サイトによれば次のように語った。「親愛なるシティのサポーターの皆さん、皆さんに別れを告げることは人生で最も難しいことの一つだと気づきました。それでもやってみようと思います。この年月を通じて私と家族が受けてきた感謝と愛、そして支えの大きさを言葉にするのは難しいことです」

スペイン人スターは加入当初を思い返してこう続けた。「あの偉大なマンチェスター・シティと契約するためにやって来たときの気持ちを覚えています。純粋な高揚感に満ちた瞬間でした。『なんてことだ、ケビン、アグエロ、シルバ、ベルナルド、ジョン、それにたくさんの選手たちの隣でプレーするんだ』と自分に言い聞かせていて、笑みを抑えることができませんでした。そしてペップ・グアルディオラがやって来ました。彼は初日から私にすべてを教えるために待ち構えていました。そして今、ペップに言います。最初はそれらの戦術のすべてを頭の中で理解できていませんでした」

ロドリは成功とキャリアについての話を続けた。「しかし、そのときある疑問が頭に浮かびました。これからの数年間、私たちはこれほどの期待に応えることができるのだろうか、と。そしてその問いには時間が答えてくれたと思います。偉大なチームに加わるのだとは分かっていましたが、これほどのタイトルの遺産を築き、世界中からサポーターと愛と敬意を集められるようになるとは想像もしていませんでした。私たちは次の世代を鼓舞する模範を示しました。それは単に成功によってだけでなく、その成功をどのように成し遂げたかによってです。そしてサポーターはそのすべての歩みで私たちとともにいてくれました」

ロドリは自らのキャリアで最も忘れがたい瞬間を振り返ってこう語った。「たくさんの夢のような瞬間が思い浮かびます。デビュー戦での最初のタイトル獲得、敵地でのアーセナル戦のような終盤の決定的なゴールの数々、状況が非常に厳しく見えたときにプレミアリーグのタイトルを決めたアストン・ヴィラ戦での得点、そして私たち全員が長らく望んでいたチャンピオンズリーグ優勝の決勝ゴール。さらにバロンドール受賞後に受けた驚くべき歓迎。マンチェスター・シティのスカイブルーのユニフォームでこの賞を受賞した初めての選手であることを、私がどれほど誇りに思っているか想像もつかないでしょう。私たちは3冠、そしてリーグ4連覇で歴史を作り、誰も二度と目にすることのないものを見てきました」

スペイン人選手は、苦しい時期にサポーターが自分とともにいてくれたことを称えて続けた。「そして悪い瞬間にも、皆さんは決して私を見捨てませんでした。ピッチに初めて復帰した日、皆さんがどれほど私を愛してくれているかを実感し、このサポーターがどれほど特別なのかを理解しました。シティは私を選手として成長させてくれただけでなく、人間としても成長させてくれました。弟がマンチェスター・メトロポリタン大学を卒業するのを見届け、恋人が国民保健サービスで働く姿も見ました。マンチェスターという街は私の人生のすべてを形作ってくれました」

ロドリはメッセージをこう締めくくった。「ピッチに降り立ち、青一色の海がチームの歌を歌い上げるのを目にした瞬間、街で自転車に乗ってコーヒーを飲みに行ったこと、オアシスの音楽を聴きながら公園を散歩したこと、そしてあの有名なマンチェスターの雨をいつまでも愛していたことを、私は決して忘れません。ですからシティのサポーターの皆さん、別れの時が来ました。クラブに、サポーターに、スタッフに、そしてチームメイトに感謝します。この旅は皆さんがいなければこのようなものにはならなかったでしょう。そして私の心はいつまでも青いままです」