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FCアンドラのGKヘスス・オウォノが、テネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルの悲劇的な死を受け、深い悲しみを込めた声明を発表した。赤道ギニア代表のオウォノは、ピッチ上での命を奪う衝突の後、この数日間の出来事を受け止められずにいると認めた。

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オウォノ、痛ましい経験について胸中を明かす

オウォノが、痛ましい出来事を受けて初めて口を開いた。所属チームが先日行ったテネリフェ戦では、オウォノとテネリフェのFWデ・ミゲルが衝突し、後者が亡くなった。試合はこの悲劇に覆われた。GKは水曜日にクラブを通じて発表した声明で、この出来事が自身の精神面に与えた大きな影響を明かした。

25歳のGKは深い悲しみを表し、亡くなったストライカーの家族に心からの哀悼の意を伝えた。エリオドロ・ロドリゲス・ロペスでの出来事以降、公の場に姿を見せていなかったオウォノは、クラブの公式チャンネルを通じて現在の心境を伝えた。「人生で最もつらい日々を過ごしています」と認めた言葉には、ここ数日スペインサッカー界に衝撃を与えた悲劇の重さがにじんだ。

悲しみと心の回復に向き合う

「言葉が見つからず、起きたことを受け止めるのがとても難しいです。ヘススを失ったことに、計り知れない痛みを感じています。彼のこと、彼の家族のこと、そして彼を愛したすべての人のことを思っています」とオウォノは声明で述べた。

衝突の詳細や今後の事務的な対応について、疑問が生じるのは避けられない。それでもオウォノは、今はこの悲劇によって人々が受けた痛みにのみ心を向けていると明確にした。

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「向き合わなければならない問題がたくさんあることは分かっています。これから何が起きても、敬意を持って対応します。でも正直に言って、今はヘススのことと、私たちが感じている痛み以外は考えられません」とGKは続けた。そして、同じプロ選手であるデ・ミゲルへの簡潔ながらも心に響く追悼の言葉で締めくくった。「ヘスス、安らかに眠ってください」

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GKを支える体制

悲劇の影響はFCアンドラのチーム全体に及んでおり、クラブは選手たちのメンタルヘルスを守るため、直ちに対応を始めた。クラブによると、オウォノはここ数日の出来事による心の傷と向き合うため、現在、専門家による心理的サポートを受けている。

水曜日の朝、コムナル・ジョアン・サマラで行われたアンドラの自由参加の練習には、チームメイトの大半が参加した一方、オウォノは姿を見せなかった。

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試合は延期、クラブ一丸でオウォノを支援

ロッカールームの全員とクラブ首脳陣は、出来事を受け止めようとしているオウォノを団結して支え、手厚い支援体制を整えている。

FCアンドラは選手の声明に添え、この繊細な時期に「最大限の配慮と敬意」を払うよう明確に求めた。さらに、日曜日のマジョルカ戦を延期したいというクラブの要請も認められた。深い衝撃を受けたチームは、公式戦に復帰する前に、悲しみと向き合うための大切な時間を得ることになった。