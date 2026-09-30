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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Oliver Maywurm
翻訳者：

「人生で一度もうまくいったことがない」：ユルゲン・クロップ、ドイツ代表をめぐる議論で忍耐を訴える

UEFAネーションズリーグ リーグA
ドイツ 対 セルビア
ドイツ
ユルゲン・クロップ
ヨズア・キミッヒ
フェリックス・ヌメチャ

ユルゲン・クロップ体制での最初の2試合の代表戦で、ヨシュア・キミッヒとフェリックス・ヌメチャがまだ満足のいく形で連係できていなかったことについても、新たなドイツ代表監督はまったく動じていない。

ドイツ代表の中盤センターの陣容が「大きなテーマ」であることは十分に理解しているとしつつも、水曜日の夜の記者会見で、世論にはもっと明確に忍耐が必要だと訴えた。

「私は25年間サッカー界で監督をしてきたが、5日でダブルボランチが機能したことは人生で一度もない。それは無理だ」と、クロップは木曜日にミュンヘンで行われるセルビア戦を前に、自身3試合目となる代表監督としての一戦の前日に強調した。さらにクロップは、キミッヒとヌメチャ自身は、当然起こる立ち上がりの問題とは「まったく関係ない」と続けた。「ゼロだ。ナーダ。彼らはW杯でもこの組み合わせではプレーしていない。ヨーは右サイドバックでプレーし、フェリックスはインサイドハーフだった。彼は8番の選手でもあるが、場面によっては6番でもある」

クロップがDFBチームで始動させたいプロセスにおいては、忍耐には「選手をすぐに評価しないこと」も含まれるという。（…）「監督は新しく来て時間を与えられるが、選手にはもうその時間がない。こんなにおかしなことがあるか？ このスポーツはチームを通してしか機能しない。そして、そのチームを我々は育てていかなければならない」。クロップはこう明言した。「選手たちは、とても良い、そして成功するサッカーをしたいと思っている。そこには到達する。問題は、我々の成長が世論という拡大鏡の下で進み、毎日評価されていることだ」

ユルゲン・クロップ体制でここまでの2試合、DFBエルフの中盤はどうだったのか？

オランダでの代表初采配となった一戦（1-1）でも、日曜日のギリシャ戦での失望の残るホーム0-1敗戦でも、クロップは中盤センターで、低い位置の6番にキミッヒ、そして主将の周囲を担う2人のうちの1人にヌメチャを起用していた。キミッヒの前のもう一つのハーフスペースには、オランダ戦ではナディーム・アミリ、ギリシャ戦では驚くべきことに代表デビューのバンバセ・コンテが入っていた。

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images

6番や8番のポジションなどでの序盤の問題について、クロップはさらに比喩を用いてこう語った。「バレエをひとつ作るとして――我々がそうだというわけではないが――4日後に公演しなければならないとしたら、彼らは互いにぶつかってしまうだろう。念のため言っておくが、我々はそうはならなかった」と59歳の指揮官は話した。

キミッヒもヌメチャも、セルビア戦と日曜日のギリシャ戦に向けたクロップの2度目の代表メンバーには入っておらず、すでにチームを離れているため、代表監督は中盤センターを必然的に組み替えなければならない。セルビア戦ではアレクサンダル・パブロビッチ、ヴィタリー・ヤネルト、フロリアン・ヴィルツが先発する可能性がある。

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