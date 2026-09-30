ドイツ代表の中盤センターの陣容が「大きなテーマ」であることは十分に理解しているとしつつも、水曜日の夜の記者会見で、世論にはもっと明確に忍耐が必要だと訴えた。

「私は25年間サッカー界で監督をしてきたが、5日でダブルボランチが機能したことは人生で一度もない。それは無理だ」と、クロップは木曜日にミュンヘンで行われるセルビア戦を前に、自身3試合目となる代表監督としての一戦の前日に強調した。さらにクロップは、キミッヒとヌメチャ自身は、当然起こる立ち上がりの問題とは「まったく関係ない」と続けた。「ゼロだ。ナーダ。彼らはW杯でもこの組み合わせではプレーしていない。ヨーは右サイドバックでプレーし、フェリックスはインサイドハーフだった。彼は8番の選手でもあるが、場面によっては6番でもある」

クロップがDFBチームで始動させたいプロセスにおいては、忍耐には「選手をすぐに評価しないこと」も含まれるという。（…）「監督は新しく来て時間を与えられるが、選手にはもうその時間がない。こんなにおかしなことがあるか？ このスポーツはチームを通してしか機能しない。そして、そのチームを我々は育てていかなければならない」。クロップはこう明言した。「選手たちは、とても良い、そして成功するサッカーをしたいと思っている。そこには到達する。問題は、我々の成長が世論という拡大鏡の下で進み、毎日評価されていることだ」

ユルゲン・クロップ体制でここまでの2試合、DFBエルフの中盤はどうだったのか？

オランダでの代表初采配となった一戦（1-1）でも、日曜日のギリシャ戦での失望の残るホーム0-1敗戦でも、クロップは中盤センターで、低い位置の6番にキミッヒ、そして主将の周囲を担う2人のうちの1人にヌメチャを起用していた。キミッヒの前のもう一つのハーフスペースには、オランダ戦ではナディーム・アミリ、ギリシャ戦では驚くべきことに代表デビューのバンバセ・コンテが入っていた。

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6番や8番のポジションなどでの序盤の問題について、クロップはさらに比喩を用いてこう語った。「バレエをひとつ作るとして――我々がそうだというわけではないが――4日後に公演しなければならないとしたら、彼らは互いにぶつかってしまうだろう。念のため言っておくが、我々はそうはならなかった」と59歳の指揮官は話した。

キミッヒもヌメチャも、セルビア戦と日曜日のギリシャ戦に向けたクロップの2度目の代表メンバーには入っておらず、すでにチームを離れているため、代表監督は中盤センターを必然的に組み替えなければならない。セルビア戦ではアレクサンダル・パブロビッチ、ヴィタリー・ヤネルト、フロリアン・ヴィルツが先発する可能性がある。